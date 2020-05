Badalona ha de triar avui entre Sabater i García Albiol

Badalona celebrarà avui a les 12.00 del migdia un ple extraordinari per investir el seu nou alcalde. Els grups municipals encara mantenien ahir les negociacions obertes: si assoleix la majoria absoluta de 14 regidors, ho serà l'exalcaldessa Dolors Sabater (Guanyem) i, si cap candidat té el suport necessari per ser investit, ho serà l'exalcalde Xavier García Albiol (PP), que va ser el més votat.

Albiol i Sabater seran previsiblement els candidats que es presentaran a l'alcaldia, després que el PSC proposés ahir a Sabater repartir-se el càrrec durant el període restant de mandat –cosa que també van acceptar ERC, Badalona en Comú Podem i JxCat–, opció que no va descartar Guanyem.

Sabater va demanar al PSC que li donés suport, però el socialista Rubén Guijarro va avisar que no ho faran si no signen l'acord i no accepten que es reparteixin l'alcaldia 18 mesos cadascun –Gua-nyem no hi està d'acord perquè el PSC ja fa un any que governa amb l'exalcalde Álex Pastor, que va dimitir després de ser detingut per conduir begut durant el confinament.

Els grups municipals d'ERC, Badalona en Comú Podem –que governa amb el PSC– i JxCat també aposten per assolir un acord per articular un govern ampli que exclogui el PP i impedeixi que Albiol sigui alcalde de nou, situació que lamenta el dirigent popular, que creu que els ciutadans en pagaran les conseqüències.

El ple extraordinari se celebrarà a l'auditori del Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN), i no al consistori, per garantir les distàncies mínimes pel coronavirus, ja que ha de ser presencial perquè els regidors dipositin els seus vots en una urna, i el saló de plens no és prou gran.

El ple d'investidura començarà amb la constitució de la mesa d'edat –amb el regidor més gran, Ramón Riera (PP), i la més jove, Andrea Zapata (PSC)–, després del qual els candidats a l'alcaldia podran intervenir davant el ple, cosa que després podrà fer un representant de cada grup municipal. Cada regidor disposarà d'un sobre i una papereta per escriure el nom del candidat a qui dona suport, i introduirà el vot en una urna: si algun candidat obté majoria absoluta –14 vots– serà proclamat i, si cap no ho aconsegueix, ho serà Albiol.

Després de l'elecció i proclamació de l'alcalde, els grups municipals podran tornar a intervenir abans que ho faci l'alcalde i es tanqui la sessió.