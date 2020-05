Cardona aprova 80.000 euros d'ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19

L'Ajuntament de Cardona ha aprovat un paquet d'ajuts de més de 80.000 euros per cobrir despeses de lloguer i hipoteques d'habitatges, i protegir el comerç de proximitat i els serveis turístics locals, com també una línia de microcrèdits per a pimes i autònoms. Els ajuts, que l'equip de govern ha definit conjuntament amb els grups de l'oposició, l'Associació d'Empresaris de Cardona i la Unió de Botiguers de Cardona, se sumen a un primer pla de xoc que ja es va aprovar el març per ajudar a fer front als efectes de la Covid-19 al municipi.

Els nous ajuts aprovats incrementen fins a 45.000 euros les partides de caràcter social, dels quals n'hi ha 20.000 de destinats directament a l'habitatge, i això inclou despeses de lloguer i d'hipoteca, ajudes per a subministraments bàsics. Els 25.000 restants serviran per finançar despeses vitals com l'alimentació, entre d'altres. De tot plegat, se'n podran beneficiar les persones afectades per la Covid-19 i amb pocs ingressos que siguin majors d'edat i residents i empadronades a Cardona de fa com a mínim mig any.

L'Ajuntament també donarà suport al teixit comercial i als serveis de proximitat i turístics de Cardona afectats directament per la Covid-19 (més d'un centenar), per als quals s'ha aprovat un import de fins a 30.000 euros perquè puguin fer front a despeses relacionades amb l'activitat, com la llum, l'aigua o el gas. Els establiments que s'hagin vist obligats a tancar percebran fins al 100 % d''import de les despeses amb un topall de 500 euros; mentre que els que hagin vist afectada l'activitat amb una reducció de més del 75 % de la facturació, percebran fins al 70 % de l'import de les despeses amb un topall de 400 euros.

Per optar a les ajudes per als habitatges i per al comerç i el turisme caldrà omplir un formulari que estarà disponible a la web de l'Ajuntament, i que es presentarà telemàticament a través de la seu electrònica https://cardona.eadministracio.cat. Un cop s'hagi aixecat l'estat d'alarma també es podrà presentar al Registre General de l'Ajuntament.

Es donaran microcrèdits

L'Ajuntament també obrirà una línia de microcrèdits a interès zero i retornable en un màxim de tres anys adreçats a la petita i mitjana empresa i als autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la Covid-19, i que es destinaran a qüestions com el lloguer del local, o el pagament de nòmines o proveïdors.

En aquest cas, la dotació màxima serà de 3.000 euros per empresa o autònom, i les sol·licituds es poden presentar telemàticament omplint el formulari al Registre de l'Ajuntament o a través del tràmit de sol·licitud de microcrèdits que ja hi ha habilitat a la seu electrònica.



Convocatòries resoltes el juny

L'Ajuntament de Cardona es proposa poder donar resposta el més aviat possible a les peticions que hi hagi, i és per això que totes les sol·licituds es tramitaran amb caràcter d'urgència «per tal que al mes de juny s'hagin resolt totes les convocatòries».

Així ho ha confirmat l'alcalde, Ferran Estruch, que destaca «la importància econòmica dels ajuts, que formen part de les mesures més importants del pla de xoc i responen a la necessitat del municipi per pal·liar els efectes de la Covid-19», així com el treball tècnic i de col·laboració política de tots els regidors i de les associacions empresarials i de comerç del municipi.