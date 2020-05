Les cases de colònies veuen inviable la seva reobertura per les condicions proposades

Les cases de colònies comencen a veure la llum al final del túnel després que ahir la Generalitat publiqués les condicions que s'hauran de complir per poder desenvolupar les tradicionals activitats del lleure d'estiu com les colònies, els casals d'estiu o les acampades. Malgrat això, algunes consideren complicat el compliment d'aquestes mesures i que això suposi un benefici econòmic per a elles.

«No es poden fer colònies o qualsevol tipus d'activitat amb aquestes condicions», això afirma la codirectora de la casa de colònies la Carral de Riner, Sara Nadal. La codirectora afirma que la notícia que finalment podran reprendre l'activitat és positiva però que les mesures que proposen «no es compliran», i posa el focus en el fet que els nens i nenes hagin d'estar sempre a dos metres de distància. «El problema no és l'adaptació de les instal·lacions, el problema és el lleure. No es poden fer jocs de relació, tallers o excursions a dos metres de distància perquè els nens necessiten contacte», assenyala Nadal, que assegura que si les condicions no canvien, aquest estiu la Carral no organitzarà colònies com fa durant cada època estival.

La casa de colònies Flor de Neu, situada al municipi de Castell de l'Areny, també veu amb pessimisme els mesos d'estiu. «Les colònies que teníem fins al mes d'agost ja les donem per perdudes perquè eren grups de 80-90 persones i no comptem que aquests grups vulguin venir», afirma el seu director Pere Massana, que fa referència a les condicions en què haurien de venir els esplais a fer les colònies. Tot i això, la casa de colònies afirma que si un grup vol venir estan disposats a obrir, ja que «el que no podem és estar 3 o 4 mesos sense tenir cap tipus d'ingrés», a més de destacar que els nens necessiten un servei com el que ofereixen les cases de colònies després de mesos de confinament.

En el marc de normatives emès per la Generalitat s'apunta que aquestes activitats són necessàries per als infants per desenvolupar tres aspectes: l'acompanyament emocional, el treball del dol i la gestió de la incertesa i la por al desconegut. Malgrat això, la codirectora de la casa de colònies de Riner critica el fet que es pretengui que els nens i nenes treballin la gestió de la incertesa i la por al desconegut quan, possiblement, no entenguin per què no es poden apropar entre ells ni amb els monitors. En aquest sentit, Nadal assegura que se senten enganyats, ja que «si es poden fer colònies s'han de fer d'una manera normalitzada i si no es poden fer que ens ho diguin».

Per la seva banda, els casals d'estiu com el Casal Esportiu d'Estiu de Manresa encara han d'estudiar la situació per decidir com enfocaran la seva activitat assumint que no serà en condicions normals, tal com afirma el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa i principal responsable del casal, Antoni Massegú.