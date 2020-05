Les funeràries registren 88 nous morts per Covid-19 a Catalunya i eleven la xifra a 11.248

Les funeràries catalanes han registrat 88 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, 37 més que en el darrer balanç, segons ha informat el Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes des de l'inici de la pandèmia en 11.248. A banda, s'han detectat 248 nous casos positius testats, 125 més que diumenge, i ja en són 60.976. Pel que fa als casos possibles, la xifra és de 177.265, 2.719 més. Entre positius i sospitosos, doncs, són 238.241, 2.967 més que diumenge. D'entre les víctimes, 3.327 han mort a una residència (18 més), 614 al domicili (2 més) i 153 en un centre sociosanitari (4 més). 6.455 persones han mort a l'hospital (32 més) i actualment hi ha 386 persones ingressades greus, 7 menys que ahir.

Des de l'inici de la pandèmia fins ara han estat ingressades de gravetat un total de 3.947 persones, dues més que aquest diumenge, i 34.785 persones han rebut l'alta hospitalària, 208 més que fa 24 hores.

Del total de positius, 9.854 són sanitaris, 425 més que diumenge, i 3.952 professionals de residències geriàtriques estan aïllats pers sospita o confirmació, 84 menys que fa un dia. En total, a les residències de gent gran s'han confirmat 12.585 positius, 56 més, i 35.256 casos són sospitosos, 313 més, un total de 47.841 persones, cosa que significa al voltant de tres quartes parts del total d'avis residents a Catalunya.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.758 persones, entre positius i sospitosos, 2.234 en hospitals, 1.227 en residències i 252 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.599 morts, 1.491 en hospitals i 726 en residències, a banda de 127 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.165 defuncions, 1.418 en hospitals, 595 en residències i 79 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.385 morts (519 en hospitals, 450 en residències i 107 en domicilis) i a Girona han estat 708 els morts (418 en hospitals, 181 en residències i 27 en domicilis).

Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 362 morts, 183 dels quals en hospitals, 98 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida segueixen amb 199 morts en total, 161 en hospitals, 29 en residències i 3 en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 17.596 de confirmats i 39.063 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.396 de positius i 45.767 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 10.688 positius i 30.107 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.552 els confirmats i 16.798 els sospitosos. A Girona hi ha 5.860 confirmats i 21.493 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.884 persones amb coronavirus confirmades i 10.628 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.949 casos confirmats i 6.480 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 367 casos confirmats i 1.456 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 227 casos confirmats i 3.257 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.046 casos confirmats en residències i 8.380 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.095 positius confirmats en residències i 9.563 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.428 casos confirmats i 6.058 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.476 els residents confirmats i 4.075 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.534 casos confirmats i 3.561 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 421 casos positius confirmats i 1.752 de sospitosos, i a Lleida són 433 els confirmats i 881 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 76 casos confirmats i 195 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i 763 de sospitosos.