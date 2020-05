Impulsen una querella col·lectiva contra el govern espanyol per homicidi imprudent en la seva gestió del coronavirus

Onze advocats impulsen una querella col·lectiva contra Pedro Sánchez i els ministres del govern espanyol per homicidi imprudent en la seva gestió del coronavirus. La iniciativa és de la plataforma 'El Día Después', a la qual s'hi ha sumat també la Fundación Zaballos. La querella es presenta davant de la sala segona del Tribunal Suprem en nom de 116 famílies que han perdut una o més persones pel coronavirus, tot i que els impulsors asseguren que hi ha 3.268 famílies que han manifestat el seu desig de querellar-se, però han d'obtenir primer el certificat mèdic de defunció necessari per fer-ho. La querella es pot ampliar i incloure els delictes d'homicidi imprudent, prevaricació i omissió del deure de socors, entre altres.

Els impulsors estudien si amplien la iniciativa contra Fernando Simón, director dels tècnics, i altres assessors de Sanitat com a cooperadors necessaris. Els signants de la querella remarquen que es demanaran penes d'entre tres mesos i quinze anys de presó, depenent de la qualificació final, per a cadascun dels morts.

La querella remarca que tot i que l'OMS va declarar l'emergència pel coronavirus el 13 de febrer, el govern espanyol va continuar "minimitzant" la pandèmia i fins i tot va permetre manifestacions i actes col·lectius com el del 8-M, "sense que els ciutadans tinguessin consciència del risc que corrien, però que el govern espanyol sí que coneixia". "Però pel que sembla va decidir avantposar els seus interessos per sobre de la salut de les persones", afegeix.

El text subratlla que no va ser fins el 12 de març que es van prendre les primeres mesures, "arrossegats ja pels esdeveniments i sense dubte amb molt de retard". Els impulsors parlen d'una "irresponsable i negligent inacció" per part del govern espanyol, a més d'una "actuació tardana i nefasta" dels querellats "trufada de decisions i ordres verbals contradictòries".

A més de criticar que no s'aprovessin les necessàries mesures de protecció del personal sanitari, de les forces de seguretat i d'altres col·lectius essencials, destaca les "dantesques escenes amb l'amuntegament de malalts" als hospitals, que van ser focus de contagi.