Les morts diàries per coronavirus a Espanya tornen a repuntar, amb 176

Espanya registra 176 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 53 més que aquest dilluns quan n'hi van haver 123. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, des d'aquest dilluns hi ha hagut 426 nous positius confirmats per PCR, una xifra que suposa 53 més del que hi havia fa 24 hores (373).

Pel que fa als curats, n'hi ha hagut 1.841 infeccions resoltes, gairebé el doble de les notificades ahir (973). En total, des de l'inici de la pandèmia de la covid-19, s'han registrat 228.030 casos confirmats testats i 26.920 defuncions.

Quant a les hospitalitzacions, hi ha hagut 513 nous ingressos (256 més que ahir) i 24 entrades d'UCI, quatre més que fa 24 hores.