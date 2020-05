Olesa estudia ampliar l'espai per a terrasses de bars i restaurants de cara a la fase 1

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat està estudiant la possibilitat que bars i restaurants que ja tenien concedida l'ocupació de via pública per taules i cadires puguin ampliar l'espai de terrassa quan el municipi entri a la fase 1 del desconfinament, i sempre que les característiques de l'espai públic ho permetin. L'objectiu és que el nombre de taules s'acosti al màxim possible a l'habitual de cada any.

Els serveis tècnics municipals ja estan estudiant cas per cas, i proposaran a cada establiment una recol·locació de les taules i cadires que permeti garantir les mesures de seguretat. Pel que fa als establiments que vulguin demanar per primer cop ocupació de via pública amb taules i cadires, l'Ajuntament ho autoritzarà sempre que l'espai públic ho permeti. En aquests casos, els serveis tècnics municipals agilitzaran el màxim possible aquestes autoritzacions, sempre en funció de les possibilitats de cada espai o zona. Les sol·licituds es poden fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Amb aquestes mesures, l'Ajuntament vol «garantir i ajudar» els propietaris de bars i restaurants, explica l'alcalde, Miquel Riera. «L'objectiu és que al restaurador li sigui fàcil tenir les taules endreçades i que les persones usuàries també ho tinguin fàcil».