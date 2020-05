Sanitat obliga als centres sanitaris públics i privats a facilitar les dades dels casos de Covid-19

El Ministeri de Sanitat ha publicat una nova ordre al BOE per regular els procediments per fer la vigilància epidemiològica de la Covid-19 amb l'objectiu de garantir que la informació sigui "homogènia" entre les diferents comunitats i ciutats autònomes durant la fase de "transició". L'ordre remarca que la malaltia és de declaració obligatòria "urgent" i que tots els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, tant del sector públic com del privat, estan obligats a facilitar a l'autoritat de salut pública competent "totes les dades necessàries per al seguiment" dels casos, "incloses les dades per identificar de forma inequívoca els ciutadans".

En aquest sentit, detalla que la definició de cas sospitós i diu que els serveis de salut garantiran que "en tots els nivells d'assistència, i de manera especial en l'atenció primària" es faran una prova PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular "en les primeres 24 hores des del coneixement dels símptomes".

L'ordre també estableix que les unitats de salut pública hauran de recopilar diàriament la informació sobre els casos sospitosos i confirmats dels serveis de primària i hospitalària. Aquesta informació "individualitzada de casos confirmats" s'haurà d'enviar des d'avui a Sanitat a través de l'eina de vigilància SiViES que gestiona el Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut Carlos III.

Abans de les dotze del migdia s'incorporarà tota la informació acumulada i actualitzada fins a les dotze de la nit del dia anterior. Entre ella, el nombre de casos sospitosos en atenció primària i hospitals i el d'infeccions resoltes.

En aquest sentit, remarca que les unitats de salut pública adequaran els seus sistemes tecnològics per tal que la informació pugui transmetre's en el temps i la forma indicades a través de les aplicacions informàtiques establertes. Els laboratoris autoritzats a fer proves també hauran de remetre a Sanitat les dades dels casos.

El tractament de la informació, "d'interès públic"



L'ordre remarca que el tractament de la informació de caràcter personal que es faci en aplicació d'aquesta ordre es farà d'acord amb el reglament i que té com a finalitat "el seguiment i vigilància epidemiològica de la Covid-19 per prevenir i evitar situacions excepcionals d'especial gravetat". Atenent, afegeix l'ordre, "a raons d'interès públic essencial en l'àmbit específic de la salut pública i per a la protecció d'interessos vitals dels afectats i d'altres persones".