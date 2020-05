Sant Andreu guanya una planta a la Covid-19

A l'Hospital de Sant Andreu s'han alliberat dues plantes de malalts per coronavirus. Hi ha menys ingressos

mireia arso

Després d'un diumenge sense defuncions als centres hospitalaris de Manresa, ahir hi va haver un traspàs a la Fundació Althaia, i dos a la de Sant Andreu Salut, el que eleva el total de defuncions a causa de la malaltia a 223 persones des de l'inici de l'emergència sanitària. Els ingressos han baixat, i això ha permès a Sant Andreu alliberar una planta més, i ja en són dues, de malalts de Covid-19.

Dels 37 pacients que hi havia ingressats per coronavirus diumenge a Althaia ahir, dilluns, es va passar a 36. Hi ha una trentena de pacients ingressats que esperen el resultat del test. Les altes acumulades arriben a les 942, una més que no pas el dia anterior.

A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa s'ha passat de 77 a 60 ingressats per la malaltia, i s'han donat dues altes.

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga una persona va perdre la vida per coronavirus aquest dilluns després de quatre dies consecutius sense que es registrés cap defunció. El centre berguedà havia informat de l'última mort per la malaltia el dia 7 de maig. Aquesta nova defunció situa la xifra total en 41 víctimes de la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia a l'hospital comarcal de la capital del Berguedà. El centre té 27 pacients ingressats que han donat positiu a la prova. En les últimes hores no hi va haver cap alta a domicili i cinc professionals sanitaris s'han pogut reincorporar a la feina.

El departament de Salut va informar que a Catalunya, fins diumenge al vespre, hi havia un total de 60.728 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. Són casos positius confirmats per una prova diagnòstica. Per altra banda hi havia 174.546 casos possibles d'infecció de coronavirus, persones que presenten símptomes, segons el parer dels facultatius que els han atès.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.423 persones. Si s'hi afegeixen les defuncions que declaren les funeràries, un total d'11.160 persones haurien traspassat a causa de la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 3.309 van morir a una residència, 149 a un centre sociosanitari i 612 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Espanya va registrar 123 morts per coronavirus en les últimes hores, 20 menys que aquest diumenge passat quan n'hi va haver 143. Segons les últimes dades del ministeri de Sanitat, des de diumenge hi ha hagut 373 nous positius confirmats per PCR, 248 menys que fa un dia. Pel que fa als curats, hi ha hagut 973 noves infeccions resoltes, 1.241 menys que ahir. En total, des de l'inici de la pandèmia per la Covid-19 s'han registrat 227.436 casos confirmats per la malaltia arreu de l'Estat espanyol i 26.744 defuncions. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha hagut 257 nous ingressos -465 diumenge- i 20 entrades a UCI, 16 menys.