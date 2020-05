Els experts asseguren que és «probable» que calgui més d'una vacuna

És «probable» que es necessiti més d'una vacuna eficaç per protegir amb èxit la població de la SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19, segons expliquen una sèrie d'experts nord-americans en un article publicat a la revista Science. El director dels Instituts Nacionals de Salut, Francis S. Collins, el director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgia i Malalties Infeccioses (NIAID) i assessor de la Casa Blanca, Anthony S. Fauci, el doctor Lawrence Corey, professor de la Divisió de Vacunes i Malalties Infeccioses de el Centre d'Investigació del Càncer Fred Hutchinson a Seattle, i el doctor John R. Mascola, director del Centre d'Investigació de Vacunes de l'NIAID, són els coautors del comentari. Aquests experts fan èmfasi en el fet que «no és probable que una sola vacuna o plataforma de vacunes satisfaci la necessitat mundial, la qual cosa posa en relleu la necessitat d'un enfocament estratègic coordinat per al desenvolupament de vacunes». En el document, s'analitzen diversos candidats a vacunes i les consideracions clau per al seu desenvolupament.