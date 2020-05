Forcadell surt de Mas d'Enric per reprendre el voluntariat i la cura de la seva mare

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha sortit aquest dimecres per primer cop de la presó de Mas d'Enric després de 61 dies de confinament. Així ho ha explicat ella mateixa a través del seu compte de Twitter. "Actuem amb responsabilitat, vèncer la Covid-19 és a les nostres mans, rentem-nos-les. Cuideu-vos, cuidem-nos i els que pugueu sigueu feliços", ha afegit.

D'aquesta manera reprèn el voluntariat i la cura de la seva mare a través de l'aplicació del 100.2 del Reglament penitenciari que es van suspendre ara fa dos mesos per la pandèmia. Forcadell sortirà 27 hores a la setmana per fer aquestes dues activitats, concretament nou hores diàries durant tres dies a la setmana.

Aquest dimarts un jutge de vigilància penitenciària va avalar la primera proposta de 100.2 per a Forcadell aprovada per la Junta de Tractament de la presó de Mas d'Enric, que estableix aquestes 27 hores setmanals. El jutge argumenta que l'expresidenta del Parlament ha acceptat "no només els fets, sinó l'error i l'equivocació en la via, mitjans i forma utilitzats per assolir l'objectiu de la independència de l'Estat de forma unilateral".