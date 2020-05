L'aparthotel on s'allotja Ayuso desencadena una nova polèmica

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonitzat aquest dimarts una nova polèmica pel pagament d'un aparthotel en el qual està allotjada des del passat 16 de març, pertanyent a la cadena hotelera Room Mate Group, empresa que, igual com el Govern regional, assegura que la dirigent popular abonarà «personalment» la factura.



Segons va publicar dilluns la revista 'Vanity Fair', Ayuso hi està instal·lada des del passat 16 de març, després de donar positiu per coronavirus, en un aparthotel de luxe propietat de l'empresari Kike Sarasola i ubicat al centre de Madrid, a prop del Teatro Real.



En un comunicat, la cadena d'hotels ha advertit que Ayuso pagarà «personalment» la factura de l'apartament, «sense cap cost per a la Comunitat de Madrid», i ha corroborat així la versió donada pel Govern regional. Al tractar-se d'un ús de l'apartament en llarga estada, el preu estipulat és de 80 euros per nit, ha detallat la cadena hotelera.





«Presumpte delicte de suborn»

Avui mateix, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha assegurat que resulta evident que és, perquè «intenten cada dia, per tots els mitjans, desacreditar» la seva gestió a la regió durant aquests mesos, unes manifestacions en línia amb les del líder del seu partit, Pablo Casado, que ha denunciat aquest dimarts una «campanya de desprestigi» de l'esquerra contra Ayuso.I tot això, l'endemà que l'expresident del Govern José María Aznar elogiés la tasca de la dirigent regional en la crisi de la Covid-19.No obstant, Més Madrid i Unides Podem han exigit explicacions sobre l'aparthotel, ja que consideren que podria haver incorregut en, mentre que la secretària d'Organització del PSOE de Madrid, Carmen Barahona, ha demanat a Ayuso que abandoni el seu «cau de luxe» i aclareixi qui paga l'apartament al recordar que el codi ètic de la comunitat i del PP prohibeix regals que puguin condicionar l'actuació del Govern.La polèmica a compte de l'aparthotel se suma a altres de protagonitzades per Ayuso en els últims dies, com les declaracions en què va afirmar que la 'd' de 'Covid-19' (en anglès, coronavirus disease 2019) correspondria a 'desembre', perquè «el virus està campant al seu aire» des d'aquell mes, un «error» que va reconèixer hores després.També han despertat sorpresa unes fotografies d'Ayuso que il·lustraven un reportatge publicat diumenge en un diari nacional: en una apareixia amb els ulls tancats i el cap decantat, i en una altra, amb el rostre afligit i les mans creuades i recolzades per sobre del pit.En aquesta entrevista es referia a la denúncia de la patronal de les residències per les hospitalitzacions de residents durant el pic de la pandèmia, en unes manifestacions també controvertides. «Si hi ha hagut criteris sanitaris que et diuen que igualment aquesta persona morirà, que millor es quedi allà, jo no ho puc qüestionar ara en fred i a misses dites», manifestava.A més, l'oposició ha criticat altres recents declaracions d'Ayuso en les quals comparava la pròrroga de l'estat d'alarma en la crisi del coronavirus amb la prohibició dels cotxes per evitar accidents. «De res serveix que una persona no es mogui de casa seva, que compleixi al peu de la lletra totes les normes tot i que s'estigui empobrint, perquè després baixi al súper i li encomanin allà (...) És com si prohibíssim els cotxes per evitar accidents», va comparar.