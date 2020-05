Les morts per coronavirus a Espanya superen les 27.000 i els nous contagis s'estanquen

Espanya ha sumat 184 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 8 més que aquest dimarts quan el Ministeri de Sanitat en va registrar 176. Segons les últimes dades del govern espanyol, hi ha 439 nous positius confirmats per PCR, una xifra que suposa un augment de 13 casos en relació amb els contagis diaris registrats dimarts (426). Des de l'inici de la crisi, l'Estat espanyol ja ha registrat 27.104 defuncions per la covid-19 i 228.691 positius testats amb PCR. Pel que fa a les altes, s'han registrat 1.843 nous curats (2 més que els registrats dimarts) i ja en són 140.823.

Les noves hospitalitzacions registrades aquest dimecres són 412 a tota Espanya, 101 menys que ahir, la majoria a Catalunya (129) i Madrid (121). Hi ha hagut 65 nous ingressos a l'UCI, 41 més que fa 24 h.

184 defuncions en les últimes 24 hores són un lleuger augment en relació amb la xifra diària del dia anterior però es manté per sota de les 200. L'autonomia que n'ha notificat més és Catalunya, amb 71 morts, seguida de Madrid amb 40 i Castella-la Manxa amb 24. Hi ha tres CCAA amb cap defunció i 14 amb 5 o menys.

Pel que fa a les hospitalitzacions, en total ja hi ha hagut 123.896 casos que l'han requerit. Els casos que han ingressat a l'UCI són 11.436 i dels nous ingressos, la major part han estat a Catalunya amb 39 seguida de Madrid amb 12. La resta d'autonomies han registrat 5 o menys ingressos.

El nombre de professionals sanitaris infectats des que va començar la pandèmia s'enfila fins als 49.113.



Continua la mateixa tendència



El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat que les dades s'ajusten a la tendència dels últims dies i ha recordat que l'Estat se situa a llindars de letalitat "similars" als de països europeus. En tot cas ha atribuït la baixa letalitat a alguns països com Rússia o Alemanya a la possibilitat que es detectin molts més casos lleus o que no es comuniquin correctament. "És difícil pensar que el sistema sanitari francès sigui molt pitjor o millor que el nostre, i espot pensar que es deu al nombre de casos notificats", ha afirmat.

Segons Simón l'epidèmia està evolucionant "ràpid" al món, amb increments importants a països amb sistemes sanitaris febles, fet que posa de manifest "la necessitat d'entendre això com un problema global". Cal, ha dit, actuar amb cura a l'hora de reobrir "les nostres cases, llibertat si mobilitats" perquè "el risc no és només a nivell intern, sinó d'importació, fer que pot produir rebrots al nostre país"