Sánchez busca suports per a un «estat d'alarma diferent» amb més «coordinació» amb les CCAA

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat aquest dimecres des del Congrés dels Diputats el suport dels grups a la nova pròrroga de l'estat d'alarma, que no compta, per ara, amb prou vots per prosperar. En resposta a la intervenció del portaveu del PNB, Aitor Esteban, Sánchez ha promès desplegar "un estat d'alarma diferent" amb més "coordinació" amb les CCAA. El president espanyol també ha criticat l'actitud del PP i li ha reclamat que aprofiti la Comissió per a la Reconstrucció que engega aquest dimecres per aportar mesures, i no com a eina per fer oposició. "La unitat salva vides, empreses i llocs de treball", ha sentenciat.

Sánchez ha comparegut a la sessió de control del Congrés on ha rebut dures crítiques per part del líder del PP, que li ha preguntat –sense èxit- si pensa demanar el rescat per pagar la factura del covid-19, i ha insistit en el seu pla 'B' per al desconfinament que substitueix l'estat d'alarma per legislació bàsica.

Casado li ha retret que aspiri a mantenir la seva "geometria variable" i ha assegurat que el PP no tornarà a donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma per "arruïnar Espanya per tercera vegada".

En la seva resposta, Sánchez ha admès que la crisi del covid-19 generarà una aturada econòmica, però ha insistit que el camí per avançar en la recuperació "és la unitat", com ho demostra, ha dit, l'acord per flexibilitzar els ERTO. "Crec que el seu grup està cridat a salvaguardar aquesta unitat que pot salvar vides i llocs de treball", ha afirmat.

"El camí és el de la unitat i que entre tots salvem aquesta unitat per salvar vides, empreses i llocs de treball", ha dit Sánchez, que ha reclamat al líder del PP que "abandoni la confrontació, sumi i treballi" a la Comissió per a la Reconstrucció que es reuneix aquest dimecres al Congrés.

Sánchez també ha respost una pregunta del portaveu del PNB, Aitor Esteban, que li ha retret que hagi utilitzat l'estat d'alarma per fer canvis en els drets competencials de les institucions i ha lamentat que es digui que el País Basc va passar a la fase 1 del desconfinament per criteris "polítics" i no sanitaris a canvi del seu 'sí' a la pròrroga de l'estat d'alarma. El PNB ja ha apuntat que no donarà suport a una nova pròrroga que mantingui centralitzades les competències

El president espanyol, que ha afirmat que el desconfinament al País Basc és "en base a criteris tècnics, i no polítics", i ha assegurat que el missatge que llança sobre la "nova normalitat" té com a objectiu evitar el relaxament. "No podem relaxar els missatges que traslladem a la ciutadania".

En tot cas, Sánchez ha negat que el seu executiu hagi centralitzat les competències en aquesta crisi, i ha promès que desplegarà un "estat d'alarma diferent" perquè "la situació és diferent a fa vuit setmanes". "Necessitem culminar aquesta etapa, i a partir d'aquí crec que hem d'obrir un debat polític a aquesta càmera per veure com reforcem els mecanismes de coordinació entre els diferents nivells de l'administració", ha sentenciat.

Sánchez també ha volgut negar que l'acord assolit amb Cs per a la pròrroga de l'estat d'alarma de la setmana passada impliqui en les seves prioritats polítiques. Ho ha fet en resposta a una pregunta del diputat de Bildu Oskar Matute, que li ha reclamat que aclareixi si aposta per la "dreta neoliberal" per la majoria de la moció de censura.

El president espanyol ha afirmat que l'estat d'alarma "no és un projecte polític" i ha insistit que la seva prioritat és "reforçar l'estat del benestar". "La pandèmia demostra que el full de ruta i el programa de govern té encara més rellevància", ha dit, i "aquest és el nostre projecte polític, la resta és una necessitat per donar resposta a la pandèmia".