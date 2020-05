Simón: «Que una persona que va sola al cotxe porti mascareta és irrellevant»

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, manté que hi ha col·lectius que no poden dur mascareta durant un període perllongat de temps i que si el govern decideix fixar-ne la obligatorietat "s'hauran de garantir les excepcions". Durant una compareixença de premsa, i preguntat sobre l'ús d'aquestes proteccions, Simón ha dit que cal tenir en compte com funciona la transmissió de la malaltia i que "no té massa sentit que algú que va sol amb cotxe la porti, és irrellevant, però sí quan surti i vagi a relacionar-se".

A parer de Simón, les mascaretes són una eina útil de prevenció però que "no és fàcil obligar a tothom". En aquest sentit, ha dit que creu que el seu ús ha de ser "altament recomanable" en espais públics on no es puguin mantenir les distàncies de seguretat. "Per tant, la meva posició és que és altament recomanable i si al final es decideix que sigui obligatòria, hi haurà altres factors de control públic, polític o d'educació", ha afegit.

D'altra banda i en relació a les proves de Selectivitat, ha dit que s'haurà de debatre amb Educació però que caldrà garantir les mesures de seguretat no només durant l'examen sinó també en les entrades i les sortides. "'L'ús de mascaretes depèn de si es poden garantir les distàncies tant a fora com dins de les aules", ha insistit.