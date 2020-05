Consum recorda que les mascaretes higièniques i quirúrgiques són les recomanades per a la població i no les FFP2

El Ministeri de Consum ha recordat aquest dijous que la recomanació és que la població general porti mascaretes higièniques o quirúrgiques, i no FFP2. Aquestes últimes són les que està repartint la Comunitat de Madrid des de dilluns. En aquest sentit, Consum remarca que aquest tipus de màscares estan indicades per a professionals en contacte amb el virus i per a col·lectius vulnerables sota prescripció mèdica. En un comunicat, el ministeri ha remarcat que "seguint les recomanacions de la comunitat científica", les persones sanes i sense contacte amb el coronavirus han d'utilitzar mascareta higiènica. Per a les contagiades, s'aconsellen les quirúrgiques.

Les mascaretes tipus FFP2 poden dificultar la respiració més que les higièniques o quirúrgiques. Personal no especialitzat "pot tendir a tocar-les i recolocar-les contínuament, amb el conseqüent risc de contaminació", afegeix el govern espanyol, que indica que també pot generar una falsa sensació de seguretat que "relaxi el manteniment de la resta de mesures de seguretat i prevenció". A més, les persones que fan activitats físiques o algunes que tinguin dificultats respiratòries poden no tolerar el seu ús.

L'objectiu és que la ciutadania faci un "ús responsable i conscient del producte", d'acord amb la guia que va publicar fa uns dies el Ministeri, que recorda que el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, l'Organització Mundial de la Salut i els Centres per al Control i Prevenció de Malalties d'Estats Units coincideixen amb aquesta recomanació del govern espanyol.