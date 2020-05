Educació rep 41.200 sol·licituds telemàtiques en el primer dia de preinscripció escolar

El Departament d'Educació va rebre aquest dimecres 41.200 sol·licituds telemàtiques en el primer dia de preinscripció escolar, segons ha informat la Conselleria. Aquestes sol·licituds es van rebre entre les 8.00 i les 20.00 hores d'aquest dimecres. El procés de preinscripció durarà fins al 22 de maig i serà principalment telemàtic com a conseqüència de la situació actual pel coronavirus. Tot i això, a partir del 19 de maig es podrà fer de manera presencial a les escoles per aquelles famílies que no ho puguin fer des de casa.

El director general d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, Juanjo Falcó, ha explicat a Catalunya Ràdio que els problemes de connexió que va patir el sistema es van resoldre durant el dia i que no va passar "res extraordinari" que no passi amb aplicacions d'aquestes característiques.

Falcó ha valorat que el primer dia ja denota un "bon ritme de sol·licituds" i creu que es complirà la previsió que "majoritàriament", fins a un 80%, siguin sol·licituds telemàtiques. La previsió general és que Educació rebi entre 130.000 i 140.000 sol·licituds.

D'altra banda, ha explicat que els ajuntaments s'han fet càrrec de la neteja de les escoles i Educació dels instituts perquè puguin obrir el 19 de maig per atendre les famílies que hauran de fer el tràmit presencialment. Ha afegit que no s'ha netejat i desinfectat tot el centre sinó els espais que necessàriament s'hagin de fer servir.

Falcó ha insistit que tenen els mateixos drets aquells que hagin presentat les sol·licituds el primer dia com els que ho facin l'últim. A més, ha volgut tranquil·litzar les famílies ja que hi ha "flexibilitat" a l'hora d'acreditar alguns requisits, com per exemple, el domicili si no es pot aconseguir el certificat del padró municipal per l'actual confinament. Ha afirmat però que malgrat aquesta flexibilitat seran rigorosos i es controlarà la veracitat de la informació aportada per evitar fraus.

Per últim, ha explicat que romandrà personal al centre per a les següents preinscripcions, les dels ensenyaments postobligatoris. També ha detallat que les reclamacions es podran fer per via telemàtica però amb uns dies reservats per fer-ho presencialment.