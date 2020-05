El Govern proposa una «fase 0 avançada» a Barcelona i l'àrea metropolitana

El Govern proposa que la ciutat de Barcelona i les dues regions sanitàries de l'àrea metropolitana passin a una "fase 0 avançada", on es "flexibilitzin" algunes de les mesures que es poden fer en aquests municipis. Per exemple, el plantejament del govern passa per poder obrir botigues sense cita prèvia, que es pugui flexibilitzar la celebració de vetlles, que puguin obrir biblioteques per a servei de préstec i també museus i centres de culte amb un terç màxim de l'aforament. La proposta descarta poder obrir terrasses de bars i restaurants o fer reunions d'un màxim de 10 persones, com es preveu a la fase 1 i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que es treballa perquè aquestes dues coses siguin possibles a partir del 25 de maig.

Aquesta "fase 0 avançada" o "fase 0,5", com han definit les conselleres Meritxell Budó i Alba Vergés i l'alcaldessa Colau, és una proposta per a la ciutat de Barcelona i les regions sanitàries metropolitanes nord i sud. Tot i això, aquestes últimes sí que inclouen àrees que el Govern proposa que passin a la fase 1, com són el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny. Aquests territoris, si el Ministeri de Sanitat ho aprova, sí que passaran de fase.

La consellera de Salut ha remarcat que cal ser "especial prudents" a la capital catalana i a les regions sanitàries metropolitanes, en bona part per la seva elevada densitat de població. L'objectiu, ha dit, és poder passos "de forma progressiva" sense assumir "riscos innecessaris".

Per això, l'executiu planteja una fase intermèdia entre la 0 i la 1 que inclou que es puguin fer activitats com l'obertura de comerç minorista sense cita prèvia; que hi hagi vetlles amb menys restriccions –la proposta del Govern planteja passar a un màxim de 10 persones però queda oberta al diàleg amb l'Estat; que obrin llocs de culte i museus amb un terç de l'aforament, o que també puguin obrir biblioteques per al servei de préstec.

També es proposa una "reactivació progressiva" dels serveis socials; que els centres educatius puguin obrir per a la seva desinfecció i posada a punt; la reobertura "gradual" d'instal·lacions científiques i tècnics; permetre la celebració de seminaris amb un petit número de persones, o l'obertura dels centres esportius professionals que contempla la fase 1 i que permetrien obrir el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat.

Ni terrasses, ni gimnasos ni mobilitat

En canvi, aquesta "fase 0,5" no contempla altres activitats que sí que es permeten en la fase 1, com l'obertura de terrasses de bars i restaurants amb un aforament màxim del 50%, o bé les trobades d'un màxim de 10 persones. Tampoc es planteja la reobertura de gimnasos, ni es podrà fer la mobilitat entre municipis sense motiu justificat. "La mobilitat és un factor de risc", ha admès Vergés, recordant però que sí que està permesa per anar a treballar.

Vergés ha defensat que, en canvi, sí que es pugui obrir el comerç minorista sense cita prèvia, perquè el sector "ha treballat molt bé" amb mesures d'autoprotecció i límit d'aforament, i considera que la població "ho entén i s'està comportant" seguint les mesures de precaució necessàries, com ara l'ús de mampares. Per Vergés, passar de la situació actual, amb cita prèvia, a la que proposen "no és canvi espectacular", al contrari del que suposaria obrir terrasses.

De fet, la consellera ha assenyalat que aquests dies s'han vist imatges "d'una normalitat excessiva" en terrasses de les tres regions catalanes que ja es troben en fase 1. "Les persones han entès molt bé que al comerç hi han d'anar amb les mesures adients però ens fa la sensació que no s'ha entès d'igual manera a les terrasses", ha afegit. Per això, ha justificar que encara esperin per permetre-ho a Barcelona i l'àrea metropolitana.

Sobre aquest punt precisament, Colau ha assenyalat que volen "facilitar" que retorni l'activitat de bars i restaurants "el més aviat possible" però que cal fer´ho "amb la màxima seguretat". Segons l'alcaldessa, estan treballant "activament" amb el sector perquè el dilluns 25 de maig sigui possible passar a la fase 1 i obrir terrasses i permetre trobades de nuclis familiars a les cases.

Plantejament "prudent, compassat i sincrònic"

Tant la consellera Vergés com l'alcaldessa Colau han destacat de forma positiva que en línies generals es coordini el desconfinament de la regió de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. Vergés ha defensat que amb algunes excepcions majoritàriament ha d'anar "compassat i sincrònic" amb la ciutat de Barcelona.

La titular de Salut ho ha justificat, entre altres factors, per l'elevada densitat de població de les tres regions sanitàries i la "intensa mobilitat" entre elles així com la dificultat per fer el necessari seguiment de nous casos i contactes a través de la vigilància epidemiològica per part d'exploradors.

A Barcelona, ha indicat, la densitat és de 17.000 habitants per quilòmetre quadrat, en comparació per exemple als 193 del Baix Montseny. Una altra dada que ha donat Vergés és la incidència de la covid-19 els darrers set dies. Mentre que a Barcelona ciutat és de mitjana 21 casos per 100.000 habitants, a la Metropolitana Nord és de 11 i a la Sud és de 14. Tanmateix, al Garraf, per exemple, la incidència és de 7, la meitat que la mitjana de l'Àrea Sud.

Les tres regions de l'àrea metropolitana representen el 58% dels casos confirmats de totes les àrees bàsiques de salut de Catalunya i concentren el 60% de casos possibles. A més, el 70% de les proves PCR s'han fet en aquestes regions.

D'altra banda, Vergés també ha afirmat que cal tenir presents factors com les desigualtats, els determinants socials de la salut o la capacitat assistencial.

"Tot això ho hem de tenir en compte, i si a això li sumem la intensa mobilitat entres les 3 regions justifica un plantejament prudent però alhora compassat i sincrònic", ha conclòs. "S'han de tenir en compte moltes complexitats", ha afegit Colau.

Resposta del govern espanyol

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, espera que la Moncloa "reculli i aprovi" les propostes fetes tant per a les àrees que volen que passin a la fase 1 (Girona, Comarques Centrals i Lleida, a més de l'Alt Penedès, Garraf i el Baix Montseny) com les que passin a la fase 0 ampliada (regions de Barcelona i les Àrees Metropolitanes Nord i Sud).

Vergés ha afegit que ja han posat en coneixement del govern espanyol la línia en què estaven treballant per a una fase intermitja en el cas de l'àrea metropolitana però ha matisat que cal esperar a la resposta definitiva de l'Estat. "Són coneixedors de les propostes que estem presentant, garantia total no la tenim mai en res però són prou prudents", ha dit.

Al seu torn, Colau ha destacat que la possibilitat de "singularitzar" les fases no l'ha "inventat" Barcelona i ha assegurat que el mateix ministre Illa va "oferir" aquesta possibilitat per a la desescalada.