IQOXE obre al 20% la planta de la Canonja afectada per una explosió

IQOXE va tornar a produir ahir òxid d'etilè a la seva planta de la Canonja després de rebre el vistiplau del departament d'Empresa i Coneixement, arran de l'explosió que hi va haver el 14 de gener passat. La companyia va explicar que la instal·lació s'ha posat en marxa «lentament i amb totes les mesures de seguretat». De moment, funciona al 20% de la capacitat de càrrega per atendre únicament la demanda dels clients, especialment altres empreses del polígon petroquímic de Tarragona. La companyia ha activat el 80% de la plantilla. «Al personal de producció s'hi suma, entre d'altres, el destinat a seguretat i manteniment de les instal·lacions, que estan operatius des del primer moment», va apuntar l'empresa.

La planta és una de les que hi ha a la fàbrica i que va quedar poc afectada per la deflagració. També és, a més, l'única que produeix òxid d'etilè, una substància utilitzada com a matèria primera per altres empreses properes.