L'ANC reparteix 300.000 mascaretes a col·lectius vulnerables per prevenir la Covid-19

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet arribar 300.000 mascaretes a col·lectius vulnerables d'arreu del país. Els voluntaris de l'entitat han cosit les mascaretes que s'han fet arribar als més necessitats a través de 200 assembles territorials i sectorials.

Els elements de protecció han arribat gratuïtament a entitats com Càritas, el Banc dels Aliments, el Sindicat de Manters, residències, centres de protecció de menors o pisos tutelats. Des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, l'ANC calcula haver produït gairebé 600.000 mascaretes. L'entitat ha distribuït 200.000 mascaretes a través dels establiments d'una xarxa de supermercats. L'ANC també ha fet una donació de 5.000 euros a diversos hospitals.

En concret, per col·laborar en la "recerca" i "adquisició" de material sanitari per a la Covid-19, s'han donat 5.000 euros per hospital. Properament rebran la donació els hospitals públics de Granollers, Igualada, Mataró, Terrassa, el Taulí de Sabadell, l'Universitari Arnau Vilanova de Lleida, el Josep Trueta de Girona, la Verge de la Cinta de Tortosa, l'Universitari de Vic, el de Reus i el de Viladecans.