L'hospital de les Comes es manté, però tancat

? Igualada ha decidit mantenir muntat l'hospital de campanya que es va preparar al poliesportiu de les Comes, així com les instal·lacions de la residència medicalitzada que estava en obres i es fa accelerar la finalització per si calia utilitzar-la abans d'estrenar-la. Castells va mostrar-se satisfet per no haver utilitzat ni l'un ni l'altre recurs. Preventivament es mantindran «encara que esperem que no s'hagin de fer servir», per si calgués.

D'altra banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va informar ahir que, des de l'inici del confinament ara fa dos mesos, la policia local de la ciutat ha imposat 410 sancions a ciutadans que incomplien les normes de confinament.

Tot i la tendència a la millora de la situació de la pandèmia, Castells va remarcar les mesures de seguretat, com ara la importància del distanciament social i el respecte de les franges de sortides establertes. «Ens hi juguem molt, no ens podem permetre un nou pic de contagis a la nostra zona», va assegurar.