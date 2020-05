Rufián creu que el 'no' d'ERC a la pròrroga pot arribar a canviar: "Ens hi deixarem la pell perquè així sigui"

El president d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, considera que el 'no' d'ERC a la pròrroga de l'estat d'alarma pot arribar a canviar de cara a la nova votació de la setmana que ve a la cambra baixa. En una entrevista a la 'Cadena Ser', Rufián ha garantit que "s'hi deixarà la pell" perquè així sigui tot i que ha advertit que si no hi ha canvis, ERC mantindrà el vot el contra. "L'important és que saben el que volem. L'important és que ells s'han compromès a estudiar-ho i això és un canvi. ERC segueix en el no igual que la setmana passada i, si no hi ha canvis, així serà", ha afegit.

Rufián ha admès que el vot el contra a l'última pròrroga de l'estat d'alarma va ser un 'no' "incòmode" perquè el partit, segons ha dit, sabia que era complicat d'entendre per segons quins sectors. "Érem molt conscients, almenys jo, que visc en els llimbs entre Madrid i Catalunya", ha explicat.

I preguntat si hi ha divisió dins d'ERC sobre el sentit del vot a la pròrroga de l'estat d'alarma, Rufián s'ha limitat a dir que "el debat i la discussió en un partit és imprescindible" i que amb dogmes inamovibles en política no s'arriba lluny.

Rufián ha evitat entrar a valorar quina sensació té després dels primers contactes amb el govern espanyol argumentant que "parlar de sensacions seria com entrar en una muntanya russa emocional".

El portaveu dels republicans detecta un canvi d'actitud del govern espanyol respecte a la setmana passada, quan diu que no hi va haver contactes més enllà de les "trucades desesperades" de la nit abans de la votació. Però ha insistit que amb això no n'hi ha prou i que calen canvis en el model de l'estat d'alarma. "El que demanem és molt senzill. Demanem coresponsabilitat amb les comunitats autonomies", ha afirmat.

Pel que fa a l'acord del govern espanyol amb Cs en l'última pròrroga, Rufián ha considerat que és gairebé "antinatural" i s'ha referit al partit d'Inés Arrimadas com una formació "en descomposició" que ha utilitzat l'última bala que li quedava. Tot i reconèixer "l'habilitat" d'Arrimadas d'intentar un gir cap a la dreta moderada, ha assenyalat que Arrimadas s'assembla més a l'exdirigent del PP María Dolores de Cospedal que no pas a la cancellera alemanya, Angela Merkel. Amb tot, ha afegit que aquest pacte amb Cs a qui més incomoda és a Unides Podem i no a ERC.