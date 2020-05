El govern espanyol allarga la prohibició d'entrada a Espanya des de fora de la UE fins al 15 de juny

El govern espanyol ha decretat l'ampliació de la prohibició d'entrada a Espanya des de fora de la Unió Europea fins al 15 de juny. Així, l'executiu de Pedro Sánchez amplia aquesta restricció de viatges no essencials des de països tercers tal com havia demanat la Comissió Europea.

La mesura no s'aplica a la frontera terrestre amb Andorra. A petició de Brussel·les, des del 17 de març els estats membres de l'espai Schengen van acordar restringir els viatges que no siguin essencials a la Unió Europea durant 30 dies. Inicialment, la mesura s'acabava a l'abril, però s'ha anat allargant cada mes. Fins ara, les restriccions estaven vigents fins al 15 de maig i, per això, la Comissió Europea en demanava l'allargament.



Entrada limitada a cinc aeroports i vuit ports

El govern espanyol ha establert cinc aeroports i vuit ports com a únics punts d'entrada a l'Estat des de l'estranger, entre els quals es troben l'Aeroport del Prat i el port de Barcelona. Es tracta de les infraestructures que l'executiu ha designat en tenir capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància internacional, segons l'ordre ministerial del Ministeri de Transports que publica el BOE. Els altres aeroports inclosos són l'Aeroport de Barajas, Gran Canària, Màlaga i Palma, mentre que entre els ports també hi consta els de Bilbao, Las Palmas, Màlaga, Palma, Tenerife, València i Vigo. L'ordre ministerial té vigència fins el 24 de maig o fins al final de les eventuals pròrrogues de l'estat d'alarma.

El text estableix algunes excepcions en aquestes limitacions, com per exemple les aeronaus d'Estat o d'altres que efectuïn escales amb finalitats comercials o per als que transportin material sanitari, entre d'altres, així om als vaixells d'Estat que transportin exclusivament càrrega o navegui amb finalitats humanitàries, mèdiques o d'emergència. Així mateix, també es preveu al possibilitat que el Ministeri de Sanitat autoritzi que algun avió o vaixell operi puntualment per transportar ciutadans espanyols o residents de l'Estat.

L'ordre 410/2020 exposa que es duu a terme aquesta mesura amb "la finalitat de garantir que en el procés de desescalada i de flexibilització de les limitacions de la lliure circulació es minimitzen els riscos d'importació de casos que puguin posar en risc el procés iniciat" i l'objectiu "primordial de protegir la salut".

L'ordre publicada pel govern espanyol al Butlletí Oficial d'aquest divendres coincideix amb l'entrada en vigor de l'obligació de fer una quarantena a qualsevol ciutadà que entri a l'Estat, una mesura que ha aixecat molta polèmica entre alguns sectors, especialment el turístic que veu com se li complica encara més la temporada.

De fet, el govern espanyol ja va publicar una altra ordre fa uns dies que establia que només els ciutadans espanyols, residents habituals i persones que acreditessin motius laborals podien entrar a l'Estat. Es tracta d'una mesura adreçada als països de l'Espai Schengen i estarà en vigor fins el 24 de maig, tot i que també és ampliable. En queden fora treballadors transfronterers, professionals sanitaris o que tenen cura de persones grans que vinguin a exercir la seva activitat laboral, així com les que acreditin causa de força major, a més del transport de mercaderies.