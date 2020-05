Es mantenen les franges horàries en la fase 1? La resposta és «sí»

Les franges horàries per passejar segons les edats i per fer esport es mantenen en vigor a la fase 1, tot i les contradiccions que això genera amb les activitats permeses en aquest nou estadi del desconfinament al qual entrarà la Catalunya Central dilluns. Des del dia 18, per exemple, els adults dels municipis de més de 5.000 habitants només podran sortir a passejar al matí i al vespre, però durant tot el dia podran anar pel carrer no només a comprar, sinó també a visitar amics o a botigues. Igualment, per sortir a fer esport en bicicleta hauran de fer-ho dins la seva franja, però si utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport podran pedalar per anar a comprar a o veure familiars dins tota la seva regió sanitària. En la pràctica, es crea un marc en el qual la possibilitat de sortir al carrer és gairebé il·limitada.

A Tarragona, on gaudeixen de les llibertats de la fase 1 des de fa una setmana, constaten que la vida diària està plena de contradiccions, però continua havent-hi un cert respecte per les franges, segons testimonis recollits per Regió7 en redactors del Diari de Tarragona. Per exemple, és rar veure gent corrent fora de la seva franja horària, o anant pel carrer en actitud ostensiblement d'estar passejant en família fora de les hores previstes. Els carrers estan molt concorreguts en totes les hores centrals del dia, però no hi ha incompliments molt ostensibles i evidents, tret d'alguna excepció. A Tarragona ni la policia local ni els Mossos estan controlant els motius pels quals els ciutadans estan al carrer, la qual cosa amplia la sensació de llibertat. Les policies controlen el compliment de la distància entre taules a les terrasses, però no la mobilitat de les persones. Tampoc consta que hi hagi controls de carretera sovintejats.