La Moncloa confirma que la Catalunya Central passarà a la fase 1 dilluns

Confirmat. La Catalunya Central entrarà en la fase 1 de desconfinament dilluns vinent, 18 de maig. Així ho ha afirmat aquest divendres al vespre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una roda de premsa feta des de Madrid. Juntament amb les comarques centrals, el Govern espanyol també ha acceptat que les regions sanitàries de Lleida i Girona avancin en la desescalada, tal com proposava la Generalitat, mentre que l'àrea de Barcelona, igual que la Comunitat de Madrid, es mantindrà a la fase 0, tot i que amb l'aixecament d'algunes restriccions.

Els ciutadans de les regions que passen a fase 1 veuran com es relaxen lleugerament les normes de confinament que marcaven l'anterior esglaó. En aquest nou estadi, es permeten trobades de fins a 10 persones, sempre que es mantingui la distància de seguretat de dos metres, les normes d'higiene relatives a la rentada de mans i l'etiqueta respiratòria. Encara que al començament s'apuntava que quedava exclosa d'aquestes trobades la gent gran, el BOE no especifica cap limitació sobre aquest tema. A més, les terrasses dels bars estaran obertes amb una ocupació màxima del 50% per garantir que es poden mantenir les distàncies de seguretat, podran obrir els comerços la superfície dels quals sigui menor de 400 metres, amb restriccions de capacitat i extremant les mesures d'higiene i desinfectant l'espai dues vegades al dia, es permeten vetlles, funerals i serveis de culte amb capacitats reduïdes i, entre d'altres, la mobilitat dins de la mateixa regió sanitària.

La presidenta de Manresa + Comercial, Tània Infante, reconeix que la setmana passada es va viure "una gran decepció" entre els botiguers quan van saber que no passarien a la fase 1. Esperaven amb candeletes" que aquest divendres l'Estat ho aprovés. Explica que pràcticament totes les botigues volen apujar la persiana dilluns i han adquirit el material per a poder-ho fer. Aquests dies, afegeix, alguns ja han començat a fer-ho amb cita prèvia. No passa el mateix amb els bars i restaurants. La limitació dels aforaments a les terrasses, diu Infante, fa que ni hagi que les que disposen de menys espai optin per esperar. A Berga, explica el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo són pràcticament tots els que consideren que no "els hi surt a compte" i esperaran a avançar de fase.

Què es pot fer a la fase 1?

A continuació, recollim alguns dels canvis en el dia a dia dels ciutadans que entraran en vigor amb el pas de la Catalunya Central a la fase 1.

Trobades amb familiars o amics



A partir de la fase 1 es permet el contacte social per a persones no vulnerables i amb patologies prèvies en grups reduïts, millor en espais oberts, però es permet visitar cases alienes.

Desplaçaments dins de la mateixa regió sanitària



Es podrà viatjar en cotxe per fer les activitats permeses i podran ocupar el vehicle les persones que visquin juntes. Els moviments, però, queden limitats a la pròpia regió sanitària on es resideix.

Segones residències



Els habitants de les regions sanitàries que passen a la fase 1 es poden desplaçar a les segones residències sempre que estiguin a la seva mateixa regió sanitària.

Transport públic



El transport públic s'elevarà en ciutats segons demanda i en llarga distància seguirà al 30% amb límit del 50% de capacitat.

Hostaleria



Es permet el consum només a les terrasses però limitades al 30% del total de taules, que podran augmentar si els ajuntaments els concedeixen més espai.

Hotels i allotjaments rurals poden obrir sense zones comunes, amb més desinfecció, i sense restauració..

Comerç



Obertura generalitzada excepte grans centres comercials.

Capacitat al 30%, 2 metres entre clients i horari per a més grans de 65 anys.

Mercats, mercats ambulants i venda ambulant poden funcionar al 25% o augment de superfície per distanciar venedors.

Rituals i cultes religiosos



Es pot anar a missa.

Les esglésies i llocs de culte obren només amb un terç de la capacitat.

Vetlles per a un nombre «limitat» de familiars, amb protocols de distància i seguretat.

Cultura



Les biblioteques retornen a la seva activitat, però només per al préstec de llibres.

Tornen a obrir els museus amb limitacions.

L'activitat cultural en recintes tancats es limita a menys de 30 persones i a menys de 200 assegudes a l'aire lliure. Es permeten els rodatges audiovisuals.

Oci i espectacles



En llocs tancats podrà haver-hi espectacles per a menys de 30 persones; a l'aire lliure, menys de 200, sempre amb seients fixos amb separació suficient.

Esports



Obren els centres d'alt rendiment, les lligues professionals passen a l'entrenament de nivell mitjà.

Obren les instal·lacions esportives a l'aire lliure sense públic per a esports sense contacte com l'atletisme o el tennis i també els gimnasos, amb cita prèvia, sense contacte..

Salut i higiene



Les empreses analitzaran les exigències de prevenció de riscos laborals en funció de les diferents activitats.

Mesures de protecció específiques de tots els grups vulnerables davant les

mesures d'alleujament. Desinfecció de col·legis i universitats. Perruqueria i estètica

Les perruqueries, salons de bellesa i establiments d'estètica i similars continuen funcionant com la resta de negocis: capacitat al 30%, mesures de seguretat i separació suficient entre clients.

Ensenyament i acadèmies



Els col·legis obren per a la seva desinfecció i comença el treball administratiu, el d'auxiliars i el preparatori dels docents.

Les universitats també es preparen per poder realitzar funcions administratives i de gestió i s'obren els laboratoris universitaris.

Nens



Encara no poden tornar a classe en cap cas i les seves mesures d'alleujament continuen sent les del passeig, esport o altres activitats autoritzades.

Podran veure els seus amics en grups petits.

Joves



Els joves poden començar a desenvolupar les activitats permeses per a la resta.

Podran veure els seus amics i parelles sempre que no estiguin en situació vulnerable o amb patologies prèvies.

Trobades en grups reduïts que poden ser de fins a 10 persones.

Gent gran



En la fase 1 del retorn a la «nova normalitat», les persones grans podran rebre a casa les visites dels seus familiars o amics, sempre que sigui dins del mateix municipi i que no hi hagi risc de contagi o patologies afegides.