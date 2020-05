Les morts diàries per coronavirus cauen a 138 morts; 79 menys que ahir

L'estat espanyol registra 138 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 79 menys que aquest dijous (217) i 549 nous positius confirmats per PCR, 43 més que ahir (506). Segons el Ministeri de Sanitat, s'han produït 346 hospitalitzacions, 16 més que dijous, i 29 ingressos en UCI, els mateixos que ahir. Pel que fa als curats, s'han resolt 1.409 infeccions en les últimes 24 hores, 1.142 menys que fa 24 hores. En total, des que va començar la pandèmia s'han registrat 230.183 casos confirmats a traves de tests i 27.459 defuncions. Hi ha hagut 124.571 hospitalitzacions i 11.493 entrades a les UCI. També s'han curat un total de 144.783 persones infectades.