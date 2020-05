Catalunya lidera les morts diàries per coronavirus a Espanya, que cauen a 138

L'estat espanyol registra 138 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 79 menys que aquest dijous (217) i 549 nous positius confirmats per PCR, 43 més que ahir (506). Segons el Ministeri de Sanitat, s'han produït 346 hospitalitzacions, 16 més que dijous, i 29 ingressos en UCI, els mateixos que ahir. Pel que fa als curats, s'han resolt 1.409 infeccions en les últimes 24 hores, 1.142 menys que fa 24 hores. En total, des que va començar la pandèmia s'han registrat 230.183 casos confirmats a traves de tests i 27.459 defuncions. Hi ha hagut 124.571 hospitalitzacions i 11.493 entrades a les UCI. També s'han curat un total de 144.783 persones infectades.

Catalunya és la comunitat amb més decessos (59), seguida de Madrid, amb 30. Castella-la Manxa en concentra 18 mentre que hi ha set comunitats sense cap nou mort i set més amb menys de sis. En nombre de casos, també Catalunya lidera la llista amb 151, seguida de Castella i Lleó, amb 99. Madrid en concentra 49 i Castella-la Manxa i Aragó, en tenen 43 cadascuna. Hi ha sis comunitats amb menys de sis nous positius confirmats per proves PCR.

Pel que fa a les hospitalitzacions, n'hi ha hagut 346 de noves, 16 més que aquest dijous. La majoria, 95, a Madrid. Catalunya en concentra 77 i Castella i Lleó, 35. En vuit comunitats autònomes n'hi ha hagut menys de sis. També s'han registrat 29 ingressos en UCI, els mateixos que fa 24 hores. La majoria, 10, s'han produït a Madrid. Hi ha 18 comunitats que n'han tingut menys de sis.

Des que va començar l'epidèmia, s'han curat 144.783 persones, 1.409 en les últimes 24 hores. Una dada que suposa 1.142 menys que aquest dijous.

En dades globals, hi ha hagut 230.183 positius confirmats i 27.459 morts. Des que va començar la pandèmia, s'han infectat 50.455 professionals sanitaris.

Més detecció de casos

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simon, assegura que les dades segueixen la tendència dels últims dies i que les oscil—lacions en nous detectats es deuen, sobretot, a la "sobredetecció" de casos que s'està fent des de les CCAA per afrontar les següents fases.