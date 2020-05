El PNB denuncia atacs proetarres a diverses seus

El PNB ha denunciat «la inacceptable campanya d'assetjament i coacció» que pateix al produir-se un nou atac al 'batzoki' d'Igorre (Biscaia), amb pintades en les quals diuen «assassins» al partit.

El Bizkai Buru Batzar (BBB) ha criticat el sabotatge perpetrat aquesta matinada a Igorre, que s'afegeix als comesos en els últims dies a Algorta, Getxo Zaharra i Berango. També hi ha hagut aquesta setmana atacs similars a seus socialistes i la crema d'un caixer a Ea (Biscaia).

En un comunicat, l'executiva del PNB biscaí ha tornat a condemnar, per segon dia consecutiu, l'atac sofert en altre dels seus 'batzokis', aquesta vegada el d'Igorre, en què, aquesta matinada de divendres, desconeguts han llançat pintura vermella a l'entrada i a la façana de l'establiment i han realitzat pintades en les quals titllen els jeltzales de «hiltzaileak» (assassins).

A més, en aquestes, es recorda la vaga de «set i gana» en la qual es troba el pres d'ETA Patxi Ruiz, «com si la formació jeltzale tingués alguna cosa a veure amb aquesta situació».

«Accions mafioses»



Aquest nou atac se suma als comesos ahir als 'batzokis' d'Algorta, Getxo Zaharra i Berango, i la passada setmana, a Portugalete, de manera que, segons el seu parer, «constata l'evident increment d'aquestes accions mafioses que estan fora de temps, lloc i entesa».

«Aquests sabotatges tenen l'agreujant que s'han realitzat de matinada, fet que constitueix un flagrant incompliment de les mesures de confinament decretades en la situació actual d'estat d'alarma, que la resta de la ciutadania està complint», ha afegit.

Per aquesta raó, el BBB es veu, «una vegada més, en l'obligació de denunciar i recordar que aquest tipus de pràctiques no contribueixen en absolut a transitar en el camí de la convivència i el respecte al diferent, que és el que demanda una amplísima majoria de la societat basca».

Confinament trencat



«Estem veient com les velles formes del passat es mantenen en el temps i com alguns encara no saben què és la convivència i la democràcia», ha lamentat la presidenta del BBB del PNB, Itxaso Atutxa, que ha recordat als autors que, «si no són capaços de reconèixer que la societat basca vol construir en comptes de destruir», sempre els tindran «al davant».

Per això, ha exigit el cessament immediat d'aquestes actuacions, ja que, lluny d'aportar solucions, no fan més que entorpir la convivència que anhela la majoria de la societat biscaïna i basca, que avui vol i ha de centrar tots els seus esforços a derrotar la pandèmia del coronavirus». «Instem tots els partits polítics de Biscaia i Euskadi que se sumin públicament a aquesta denúncia», ha conclòs.