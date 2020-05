Com puc utilitzar el nou espai 'Jo pregunto' per dirigir-me a membres de l'executiu?

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència impulsa el nou espai 'Jo pregunto' perquè els ciutadans es puguin dirigir directament a membres de l'executiu català per fer preguntes. Segons informa el departament a través d'un comunicat, el projecte comença amb una ronda de preguntes a la consellera de Salut, Alba Vergés.

Fins demà dissabte a les 15h la gent podrà formular les seves preguntes i Vergés respondrà les 12 més votades dilluns a través de la web participa.gencat.cat. La iniciativa té com a principal objectiu incentivar la participació directa de la ciutadania en el dia a dia del Govern.

El projecte, liderat per la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, vol "incrementar la transparència i retiment de comptes a la ciutadania, fer més propera l'acció de govern i donar l'opció de plantejar dubtes o preguntes directament als membres de l'executiu".

A través del web participa.gencat.cat, la ciutadania podrà plantejar preguntes relacionades amb els aspectes sanitaris de la Covid-19 que no siguin qüestions de caràcter personal o temes d'informació general sobre la malaltia. El termini per formular preguntes s'obrirà avui divendres a les 9h i finalitzarà demà dissabte a les 15h. Les respostes de la consellera Vergés s'emetran dilluns a la tarda a través de la plataforma on s'han formulat les preguntes.

Per tal d'incentivar la participació, la ciutadania serà la que decidirà les 12 preguntes que respondrà la consellera Vergés votant aquelles qüestions que consideri més interessants. Cada participant, a més, podrà comentar les preguntes que hagin fet altres persones per tal d'enriquir el debat.

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha assegurat que "cal donar veu a la ciutadania i fer que s'impliqui en el dia a dia del Govern". "Ens devem als ciutadans, i per tant, hem de ser capaços de crear mecanismes de comunicació directa", ha explicat Solé, que ha remarcat la necessitat de defensar els "drets bàsics en tot moment".

Per la seva banda, el director general de Participació Ciutadana, Ismael Peña-López, ha considerat que "en moments com aquests es fa especialment palès que els ciutadans han de codecidir i coresponsabilitzar-se en moltes qüestions del dia a dia", una qüestió que, segons ha afegit, "només és possible des de la total transparència i la confiança mútua".