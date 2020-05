El comerç de la Catalunya Central està impacient per tornar a aixecar la persiana

El comerç de la Catalunya Central espera amb candeletes poder estrenar la fase 1, la que els ha d'atorgar la possibilitat d'aixecar la persiana amb mesures preventives per evitar contagis, però amb una certa normalitat. En els darrers dies han estat venent, en molts casos, amb el sistema de cita prèvia, que és molt més restrictiu que tenir la botiga oberta.

La majoria de comerços de ciutats com Manresa, Berga, Solsona i Igualada ja fa dies que ho tenen tot a punt i s'han preparat per aplicar els nous protocols de seguretat que estableix l'Estat en les ordres que publica al Butlletí Oficial de l'Estat.

L'activitat a les botigues no serà com abans de la Covid-19. Entre els requisits, destaca la limitació del 30% de la capacitat als establiments per evitar aglomeracions, les mesures de protecció personal dels botiguers com ara viseres, mascaretes, guants i mampares, els gels hidroalcohòlics a disposició dels clients perquè puguin mantenir la higiene de les mans, la senyalització dels circuits per evitar al màxim l'encreuament de persones dins dels establiments, i també per informar els clients de les normes que han de complir, com ara dur mascareta o posar-se gel desinfectant. Els establiments que fins ara han obert amb cita prèvia ja han aplicat aquestes mesures.

«Va ser una decepció no poder obrir dilluns passat», ha declarat a Regió7 Tània Infante, presidenta de Manresa+Comerç, entitat que aplega més de 250 establiments de diferents sectors. Ara, desitgen tornar a apujar les persianes, i fer el primer pas per intentar recuperar al màxim l'activitat comercial estroncada pel coronavirus.

«Els comerciants amb els quals hem anat parlant tenen moltes ganes d'obrir tot i les incerteses i el no saber com reaccionarà el consumidor, que esperem que també sigui amb ganes», ha explicat Infante. Els darrers dies, als que han pogut obrir, com centres d'estètica o perruqueries, «ens comenten que han tingut bastanta clientela i esperem que a la resta de sectors funcioni igual». Tània Infante ha destacat l'esforç que fa el comerç per adaptar-se a la nova situació i desitja que la conducta de la ciutadania en aquesta nova etapa «sigui exemplar» de manera que la desescalada «es faci com s'ha de fer, amb seguretat».

La gran preocupació del comerç a hores d'ara és fer una reobertura amb les màximes garanties de seguretat i profilaxi, amb la intenció de contribuir que no hi hagi el temut rebrot o que com a mínim no aparegui per no haver intentat ser pulcres en les noves praxis. «No ens podem permetre obrir i haver de tornar a tancar perquè hi hagi un rebrot. Ens obsessiona més això que tornar a facturar amb normalitat», ha declarat a aquest diari Xavier Orcajo, president de Berga Comercial. Aquesta entitat berguedana ha invertit més de 8.000 euros en equips de protecció en els darrers dos mesos per als seus 150 associats. Orcajo ha exposat que les botigues de roba són probablement les que s'hauran de sotmetre a més requisits, ja que hauran de desinfectar les peces que els clients s'hagin emprovat però que no hagin comprat. En aquests casos la roba s'haurà de desinfectar i mantenir apartada durant 48 hores.

Per la seva banda, Igualada Comerç, que aplega 160 establiments, ha lliurat als seus associats, a un 50% de cost, els equips de protecció individual comprats a empreses de la comarca, ha explicat Laura Llucià, presidenta de l'entitat. Reconeix que la reobertura a l'Anoia, especialment afectada pel brot de Covid-19 a la Conca d'Òdena, «serà complicada perquè la gent té por i va frenada». I és que després del coronavirus «no sabem si la forma de consumir haurà canviat».

La presidenta de l'entitat comercial igualadina ha manifestat que el sistema de la cita prèvia no ha acabat de rutllar perquè «és com si obliguessin la gent a quedar-se alguna cosa». Llucià ha exposat que quan van haver de tancar, en el moment que es va decretar l'estat d'alarma, «preparàvem la campanya del 19 de març» que ja no van poder aprofitar. Des d'aleshores han perdut també les campanyes de Sant Jordi i la del Dia de la Mare del 3 de maig. «Estem tocats de veritat. Hi ha botigues que ja no obriran». Malgrat tot, Llucià ha expressat el desig que «la gent confiï en el comerç de proximitat».

D'altra banda, Francesc Ester, president de la UBIC de Solsona, entitat que té 117 establiments associats, anhela que aquest dilluns dia 18 s'apliqui l'esperada fase 1 de la desescalada. «Espero que la gent estigui animada i entrem en la fase 1 i aviat a la fase 2». Ester ha explicat que en aquesta fase 1 les botigues «podran treure parades als carrers, si volen, perquè no hagin d'acumular la gent a l'interior de les botigues».

El president de l'entitat comercial solsonina ha indicat a aquest diari que si «s'omplen les terrasses dels bars i els carrers, esperem vendre molt». De fet ha indicat que en l'actual fase 0 «amb cita prèvia s'ha treballat bastant» a la capital del Solsonès. Francesc Ester té clar que la nova etapa que començarà amb la fase 1 comportarà un procés d'adaptació que haurà de ser gradual: «Hem de saber conviure amb això», ha dit, fent referència a la pandèmia per la Covid-19.