ERC es compromet a «aplicar la perspectiva feminista» en totes les mesures de reconstrucció per «no deixar ningú enrere»

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, i la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, s'han reunit telemàticament amb una desena d'associacions feministes per recollir les seves demandes i propostes en la situació de crisi actual. Després de la reunió, els republicans s'han compromès a "aplicar la perspectiva feminista" en les mesures de reconstrucció del país per "no deixar ningú enrere". Els dos representants han assegurat que donaran veu a les associacions feministes, als grups de treball i comissions de reconstrucció que s'estan creant per idear les mesures socioeconòmiques.

"O posem la mirada de gènere en la presa de decisions, o seguirem patint dèficits estructurals, que ara encara s'han accentuat més arran del coronavirus", ha alertat Vilalta, que ha afegit que no es pot permetre que les dones siguin "les que més pateixen". "Volem construir una nova realitat liderada per una perspectiva feminista que ho impregni tot", ha defensat. Aragonès, per la seva banda, ha avisat que si les mesures en el desconfinament són homogènies "se solidificarà la situació de desigualtat que hi havia i es faran uns passos enrere extraordinaris".

A la trobada hi han participat Ca la Dona; la Fundació Surt; Tamaia Viure Sense Violència; Creació Positiva; la Xarxa Migració, Gènere i Desenvolupament; i el Sindicat de les cuidadores sense papers, entre d'altres, així com la vicesecretària general de les dones d'ERC, Raquel Sans, i la portaveu de la comissió d'Igualtat del Parlament, Jenn Díaz.



Reclamacions al govern espanyol



D'altra banda, els republicans recorden que el govern espanyol "ha de donar resposta" a algunes de les necessitats de les famílies que pateixen la crisi del coronavirus i han reiterat la petició d'un permís retribuït per a cura de menors i persones dependents mentre no es reprengui l'activitat escolar i obrin els centres d'atenció a gent gran i dependent, així com la priorització de les famílies monoparentals que ho requereixin en els serveis públics mínims.

També demanen mesures de flexibilitat en la jornada laboral perquè els dos pares/mares puguin alternar la cura dels infants i dependents. A més, aquestes mesures haurien de ser obligatòries per a homes i dones, en els centres de treball on s'establissin, per evitar que només modifiquessin la jornada de les dones. Finalment, han reclamat ajudes als centres de treball on s'habilitin espais de cura de la infància.