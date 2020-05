La fiscalia no descarta obrir diligències contra més residències si rep denúncies

La fiscalia de l'àrea de Manresa i Igualada no descarta obrir diligències contra més residències de persones grans si rep denúncies de particulars i si també diposa d'informació que apunti que hi pot haver hagut pràctiques irregulars, segons ha explicat a Regió7 el fiscal en cap de l'àrea de Manresa i Igualada, Ramon Menac.

A l'àrea de Manresa i Igualada, que també engloba Osona, actualment hi ha diligències civils obertes contra la residència Salarich Calderer de Bagà, així com també en una residència a Tona, a l'Osona. En el cas de la residència de Bagà s'hi han produït un total de 29 morts de residents des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. En el cas de la residència de la Fundació Consort Gusch de Capellades, les diligències són penals, segons ha explicat Menac. En els tres casos les diligències estan en mans de la fiscalia i ara per ara no són judicials. Un cop estudiada la informació, la fiscalia decidirà si tira endavant la investigació o el cas queda arxivat.

Pel que fa al criteri per obrir diligències o investigacions, Menac explica que «primer hem de tenir notícies que ha passat alguna» i lamenta que ara es troben en una situació de «serveis mínims», donada la crisi provocada per la pandèmia, però no descarta que es puguin obrir noves diligències, ja siguin d'ofici de la mateixa fiscalia o si reben la denúncia d'algun familiar, cosa que ara per ara, explica no ha passat. Menac també explica que l'obertura de diligències a les residències, forma part de l'obligació de la fiscalia de vetllar per la gent gran. A la Catalunya Central, a més més dels casos que corresponen a la fiscalia de l'àrea de Manresa i Igualada, el ministeri públic també està investigant la residència Santa Oliva, d'Olesa de Montserrat. A nivell català, el ministeri públic ha obert diligències civil a una vuitantena de centres de la gent gran, com és el cas de Bagà, una xifra que al fonjunt de l'estat s'eleva a un total de 176 diligències civils.

A més a més, en el cas de Catalunya cal sumar-hi la investigació penal de 25 residències més, com és el cas de la residència de Capellades. De tots aquests casos, només un correspon a la denúncia presentada per un particular. D'altra banda fins ara només un dels casos oberts a Catalunya contra les residències ha estat arxivat.

Segons ha informat el ministeri públic, a l'Estat hi ha 143 investigacions penals obertes, 61 de les quals a la Comunitat de Madrid.