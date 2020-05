Novetats en les restriccions de la fase 1: es permet pescar i caçar, i poden obrir els establiments de més de 400 m²

El Ministeri ha modificat l'ordre sanitari del passat 9 de maig per tal de flexibilitzar determinades restriccions d'àmbit nacional en la fase 1 del desconfinament. En aquest s'incorpora el permís de pesca i caça i que la limitació d'obertura en establiments de fins a 400 metres quadrats continuarà vigent però es permetrà que els de major extensió puguin "delimitar espais" d'aquesta superfície màxima per poder obrir amb una limitació del 30% de l'aforament. A continuació llistem els permisos definitius que implicarà el canvi de fase que es produirà aquest dilluns i quins seran els canvis respecte a la fase 2.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar ahir dissabte l'ordre del Ministeri de Sanitat que flexibilitza determinades restriccions d'àmbit nacional en l'aplicació de la fase 2 de la desescalada, que afectaran, a partir d'aquest dilluns, l'illa de Formentera (Balears), i les de La Graciosa, El Hierro i La Gomera (Canàries).

Així mateix, el BOE incorpora totalment a la fase 1 de la desescalada la Comunitat Valenciana, la de Castella la Manxa i Andalusia; amb el que 32 milions d'habitants notaran l'alleujament de les restriccions pel coronavirus, encara que la Comunitat de Madrid, Barcelona i àmplies zones urbanes de Castella i Lleó hauran d'esperar.

El BOE publicat aquest dissabte introdueix també una disposició addicional tercera sobre accions comercials o de promoció que autoritza a efectuar rebaixes als establiments comercials "acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d'aforament, o que comprometin la resta de mesures establertes" en l'ordre. Si s'incompleixen aquestes regles, afegeix aquesta disposició, els comerços hauran d'efectuar el "cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si resultés necessari".

Com a novetat, en la fase 2 –en la qual s'hi inclouran Formentera i tres de les illes Canàries- es flexibilitza l'horari per fer esport, que serà lliure a excepció de les franges reservades a la gent gran. També es permetran els casaments per a un màxim de 100 persones a l'aire lliure i 50 en interior, i els enterraments s'amplien a 25 assistents.

Quant a la fase 0, on s'hi inclouen Barcelona i part de l'àrea metropolitana i Madrid, s'han eliminat algunes de les restriccions, com l'obertura de locals de menys de 400 metres quadrats sense cita prèvia.

En la fase 2, a la qual Salut proposarà que les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i l'Aran hi entrin el proper 25 de maig, el govern espanyol amplia la limitació de l'aforament al 40% dels restaurants; l'obertura de cinemes i teatres amb un terç d'assistents, així com la possibilitat de visitar monuments i sales d'exposicions. Continuaran sense poder-se obrir discoteques i locals d'oci nocturn.

Quant a les residències, en aquesta segona fase es permetran les visites "preferentment" en supòsits excepcionals com els que fan referència "al final de la vida" o per "alleujament per descompensació neurocognitiva del resident".Les piscines recreatives podran obrir amb un terç de l'aforament, però no es podrà accedir a les dutxes dels vestidors i s'haurà de garantir sempre la distància de seguretat. A més, els espais que tinguin un contacte freqüent amb les mans d'usuaris –com poms de porta o baranes-, s'hauran de desinfectar tres vegades al dia com a mínim.

També es limitarà a un terç de l'aforament les zones comunes d'hotels i establiments turístics i es permetrà celebrar congressos, trobades, reunions de negocis i conferències –promoguts per entitats públiques o privades- de fins a cinquanta persones en pavellons o sales de conferències.

Pel que fa a centres comercials, hi podrà haver només un 40% d'aforament dins l'establiment i d'un 30% als espais comuns, on només es podrà transitar i no s'hi podrà quedar quiet.

En el cas d'esportistes professionals, es permetrà reprendre les lligues professionals "sempre i quan l'evolució de la pandèmia ho permeti". Això sí, la competició serà a porta tancada i sense públic. A més, es permetrà "l'entrenament total" amb fins a catorze esportistes.

Fase 1



Pel que fa a la fase 1, a la que de moment es queden totes les regions sanitàries a excepció de Barcelona i part de l'àrea metropolitana, es permetrà la caça i pesca esportiva i recreativa. També es permetrà que obrin els establiments de més de 400 metres quadrats sempre que s'obri només una part equivalent a aquest límit.

A més, també es permetrà que les comunitats autònomes decideixin si reobren els centres socials per "garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions", recollits al Catàleg de Referència de Serveis Socials. Es tindrà en compte la situació epidemiològica de cada centre o servei i la capacitat de resposta del sistema sanitari corresponent.

D'altra banda, i com ja s'havia anunciat, es permetrà l'obertura de terrasses amb les distàncies de seguretat i l'aforament del 50%, així com les trobades de fins a deu persones sempre i quan estiguin a una distància de 2 metres.

Fase zero avançada

D'altra banda, pel que fa a la fase 0 avançada, que comprèn Barcelona, Madrid i part de Castella i Lleó, s'elimina algunes de les restriccions fixades fins ara i es permetrà ja l'obertura de comerços de fins a 400 metres quadrats a un terç de l'aforament i sense cita prèvia. A més, també s'obriran biblioteques només per a préstec de llibres i les visites a museus amb un terç d'aforament, igual que els espais de culte.

Una altra modificació és en les vetlles, que podran ser de fins a deu persones en espais tancats i de 15 en espais oberts, com en la fase 1.

Es podran celebrar congressos i seminaris d'investigació i innovació de fins a 30 assistents, mantenint les distàncies de seguretat, i s'obriran els centres educatius per desinfectar-los i fer-hi tasques administratives. També obriran els centres i laboratoris universitaris per reprendre les activitats d'investigació.

Pel que fa a l'esport, els esportistes federats podran fer-ne arreu de la província dues vegades al dia en les franges limitades. En relació a aquestes franges, ara es permet a cada comunitat avançar-les o endarrerir-les dues hores.