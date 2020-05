Pedro Sánchez demanarà una pròrroga de l'estat d'alarma d'un mes

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanarà al Congrés una nova pròrroga de l'estat d'alarma amb una vigència d'"aproximadament un mes". En roda de premsa telemàtica, Sánchez ha afirmat que aquesta pròrroga "pretén ser la última" i tindrà "característiques diferents". Ha insistit però que tot dependrà de l'evolució del virus i ha obert la porta a aixecar l'estat d'alarma en alguns territoris abans que en d'altres. A més, ha assegurat que "regirà la cogovernança" i que les comunitats autònomes "aniran recuperant la seva plena capacitat de decisió". Ha afegit que vol assolir al Congrés el "gran consens" que ha assegurat que existeix a la societat sobre la seva necessitat i ha demanat "unitat" a formacions i administracions.

Sánchez ha tornat a defensar que l'estat d'alarma és "l'únic instrument constitucional" amb que compta el govern per restringir la mobilitat i la llibertat de reunió amb l'objectiu d'aturar la propagació de la covid-19. En aquesta defensa, i extrapolant les dades de l'informe de seroprevalença presentats aquest setmana, Sánchez ha afirmat que sense aquesta eina i les mesures preses per aturar per exemple la mobilitat, la infecció per coronavirus "podria haver arribat a 30 milions" de persones i "podria haver costat la vida a l'entorn de 300.000 persones".

El president ha apuntat que a partir del proper dilluns la meitat de la població espanyola haurà iniciat el procés de desescalada i ha esperat que aquesta conclogui en la meitat de l'Estat "coincidint amb l'inici de l'estiu", mentre que encara s'allargarà unes setmanes més en altres zones com Madrid, Barcelona o part de Castella i Lleó que es mantenen en fase 0, tot i que amb algunes modificacions.

Sánchez ha insistit però que tot dependrà de l'evolució del virus i que es "negociarà" el període de desescalada amb els grups parlamentaris. "Quan abans aixequem l'estat d'alarma millor perquè significarà que hem vençut el virus però no depèn d'un criteri polític", ha declarat. Ha lamentat que VOX i PP ja hagin dit que no hi donaran suport abans de conèixer la proposta.

El que sí que ha avançat és que l'estat d'alarma es podria aixecar també a ritmes diferents als diferents territoris –com s'està fent el desconfinament- a mesura que es compleixin criteris epidemiològics. "Si el govern veu que es pot aixecar l'estat d'alarma en la totalitat o una part, que no càpiga cap dubte que ho farem", ha manifestat. Paral·lelament, el govern espanyol parlarà amb els grups parlamentaris per tirar endavant "modificacions legislatives" que permetin mantenir algunes mesures un cop s'hagi aixecat l'estat d'alarma però sense la necessitat d'aquest.

D'altra banda, ha explicat que la nova pròrroga inclourà canvis en quant a l'organització del seu lideratge ja que "l'única autoritat delegada del govern" serà el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Decauran així les facultats excepcionals que es van donar als ministeris de Defensa, Interior i Transports a l'inici de l'estat d'alarma. "Serà el ministre de Sanitat, amb l'assessorament dels tècnics i en connexió estreta amb les autoritats sanitàries autonòmiques, qui marcarà els ritmes i modalitats de la desescalada", ha declarat.

Barcelona i Madrid, més lents



Sànchez ha defensat que tots els indicadors que es fan servir per avaluar els canvis de fase "han estat prèviament acordats amb les comunitats autònomes i sota criteris d'experts". Ha afegit que hi ha un "diàleg bilateral" amb les autonomies i, tot i reconèixer alguna "fricció", ha insistit que el criteri que ha de prevaldre és el sanitari i "la precaució".

En base a això, ha afirmat que la desescalada "no és una carrera per veure quines autonomies arriben abans" i ha assegurat que quan Madrid, Barcelona i la seva àrea metropolitana i part de Castella Lleó estiguin en condicions de passar a fase 1"el govern espanyol serà qui ho validi, ho certifiqui i li doni suport".

Sobre les crítiques de la Comunitat de Madrid, ha explicat que s'ha enviat l'informe que demandava aquest territori, que "s'aixeca acta" de totes les reunions en que s'avalua la desescalada i que el govern espanyol "batalla en el mateix equip" que les autonomies, que és el de la lluita contra el coronavirus. "Si s'ha de pecar d'alguna cosa és de prudència i precaució", ha manifestat.

Defensa la quarantena als viatgers



Durant la roda de premsa, Sánchez ha defensat que la decisió d'imposar una quarantena de 14 dies als viatgers que vinguin de fora "respon a la necessitat de prudència". Ha assegurat que segueix totes les recomanacions de la Comissió Europea (CE), que aquestes són "complementàries" i "no contradictòries" amb les decisions de l'Estat.

Ha assegurat que ha estat en "interlocució" amb França en tot moment i que s'ha enviat missatges amb el president Emmanuel Macron i entén la mesura de reciprocitat que va anunciar el govern francès posteriorment.

Per últim, ha anunciat que el consell de ministres de la propera setmana aprovarà una nova línia d'avals de l'ICO de 20.000 milions d'euros. Ha explicat que més del 90% de les línies d'aval anteriors que han estat aprovades han anat a pimes i autònoms.