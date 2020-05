Sánchez insisteix a "deslligar" la reactivació de la mesa sobre Catalunya de la negociació per prorrogar l'alarma

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dissabte en la conveniència de "deslligar" la reactivació de la mesa bilateral per a la resolució del conflicte polític a Catalunya de la negociació que manté oberta amb ERC per aconseguir que aquesta formació faciliti la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma per fer front al coronavirus.

En la roda de premsa telemàtica que ha ofert en Moncloa per informar que sol·licitarà una nova pròrroga que ja no serà de 15 dies sinó d'aproximadament un mes, Sánchez ha tornat a garantir que el Govern central manté la seva intenció de seguir avançant el diàleg polític amb Catalunya però no ha posat data a la seva renaudación.

Les reunions de la mesa bilateral van quedar en suspens després de l'esclat de la crisi sanitària i, encara que ERC ha demanat en diverses ocasions es que reprengui el diàleg al voltant del mes de juny, Moncloa encara no ha detallat quan podrà tornar a reunir-se aquest fòrum.



RES A VEURE

"El Govern vol abordar totes les crisis que hem heretat d'anteriors èpoques, com la crisi política amb Catalunya, però jo ho deslligaria del debat de l'estat d'alarma", s'ha limitat a apuntar Sánchez aquest dissabte, a tres dies que el Congrés hagi de votar aquesta nova pròrroga.

En aquest sentit, el president ha posat l'accent que la mesa sobre Catalunya "no té res a veure" amb el que és l'instrument constitucional amb el qual explica el Govern per restringir la mobilitat i el dret de reunió dels ciutadans, necessaris per evitar un rebrot en els contagis per Covid-19.