Sant Joan reparteix material sanitari als comerços del poble

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va entregar ahir material sanitari a tots els establiments comercials del municipi per a la seva protecció. L'entrega va incloure mascaretes tèxtils homologades d'equivalència FFP2, gels desinfectants, pantalles protectores, així com protocols de seguretat. Un equip de voluntaris de Makers 3D, que ha confeccionat les pantalles protectores, continua treballant per poder abastir tots els comerços que ho necessitin.

Pel que fa als establiments que continuen tancats, la regidoria de Comerç ha indicat que marcarà una nova data per a la setmana vinent perquè tots els comerços puguin passar a recollir el material.