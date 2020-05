La factoria de cerveses artesanes Guineu de Valls de Torroella s'ha iniciat en la venda online durant el confinament. Abans de l'esclat de la crisi sanitària, la seva producció anava destinada en més del 90% als bars. Amb la nova situació, la cervesera s'ha hagut de reinventar i ha trobat en la venda online un canal que els ha permès seguir treballant. Pol Vilana, comercial de Guineu, exposa a Regió7 que «el mateix dilluns després del confinament, en una trucada entre els membres de Guineu, vam decidir intentar fer venda online, ni que fos a través d'Instagram, ja que havíem de trobar una manera de no quedar parats i aguantar el cop». L'activitat de Guineu a les xarxes ha estat frenètica. Han ofert als clients diferents lots de cerveses artesanes com «El pack de confinament», a més de tastos a domicili a través de la xarxes, sortejos i fins i tot col·laboracions amb altres establiments de restauració. «Hem venut més del que esperàvem, però òbviament no és res que ens permeti llançar coets, seguim trobant a faltar els bars, que són el nostre canal principal de vendes, però el comerç online ens ha permès seguir subsistint amb un punt mínim d'activitat», explica Vilana. El nou canal de venda online ha portat productes de Guineu arreu d'Espanya, amb especial concentració de vendes al Bages i a Barcelona. Aquesta situació ha fet que Guineu hagi decidit que un cop finalitzi la crisi sanitària continuarà apostant pel comerç online. «És un canal nou que no teníem previst i que seguirà. El coronavirus marcarà un nou eix de consum, que serà el consum a casa de cervesa artesana. Deixarem diversos mitjans fixos perquè aquest canal pugui seguir, però creiem que amb precaució s'ha de poder continuar anant als bars i ajudar-los, ho estan passant molt malament», acaba Vilana.