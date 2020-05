El cos d'Agents Rurals capturen una tortuga mossegadora a Vallbona d'Anoia

L'equip d'Agents Rurals de Vall-bona d'Anoia va capturar ahir una tortuga mossegadora després de rebre l'avís per part de l'Ajuntament del municipi. L'animal va ser traslladat al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Masquefa (CRARC). Aquest tipus de tortugues representen un perill per a la fauna autòctona i també per a les persones, ja que tenen una mandíbula molt tallant i una mossegada molt potent. Es recorda que alliberar espècies invasores està totalment prohibit.