Debat a Catalunya sobre la reobertura d'aules mentre arriba la fase 1

A mesura que les terribles xifres de la Covid-19 van en descens -a Catalunya han mort 34 persones en les últimes hores- i es relaxa el confinament, la majoria del territori català entrarà demà en fase 1 i creix el debat sobre com recuperar serveis com les escoles o l'ús de mascaretes.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha refredat la possibilitat que escoles i instituts reobrin a la fase 2 de les desescalada i ha precisat que el Procicat "segueix treballant" per proposar un pla per al desconfinament dels centres educatius.

Budó ha explicat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha encarregat l Procicat elaborar un pla amb propostes de desescalada per al curs escolar i que estudia si cal reprendre l'activitat educativa, si es podrà tornar o no als centres i què passarà amb els "casals" (campaments) i colònies d'estiu.

La consellera ha matisat així les declaracions de director general de centres públics, Josep González Cambrany, que ahir va apuntar que en els territoris en fase 2 l'alumnat de primària podria tornar de forma voluntària a classe i es podria reprendre l'activitat en ESO i Batxillerat, especialment en els canvis de cicle.

Aquest matí, el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Sergi Delgado, ha descartat que les escoles reobrin de forma "automàtica" i "generalitzada" a les zones que entrin en fase 2 de desescalada i ha precisat que la prioritat seran els menors vulnerables i amb necessitats especials.

El sindicat USTEC, de la seva banda, ha rebutjat que es reobrin les escoles catalanes en els territoris que entrin en la fase 2 de confinament, excepte en situacions "molt excepcionals", com la selectivitat o proves extraordinàries i d'accés als cicles educatius.

Per la USTEC, la tornada a les aules s'ha de fer de manera "molt justificada i només en casos excepcionals", atès que s'ha de prioritzar la salut de les persones i les mesures de seguretat i prevenció.

Pel que fa a l'ús obligatori de màscares en llocs públics, una reivindicació reiterada per la Generalitat, el Govern espanyol ha anunciat que l'aprovarà en els pròxims dies, segons ha explicat la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, en roda de premsa aquest diumenge.

"El Govern escolta i en la reunió d'avui" amb les comunitats autònomes, de manera unànime, s'ha plantejat la conveniència de l'ús obligatori de les mascaretes en llocs públics, una mesura, ha dit Montero, que el Ministeri de Sanitat "estava estudiant i que regularà en els pròxims dies ".

En la mateixa roda de premsa, el titular de Sanitat, Salvador Illa, també ha reconegut la unanimitat en la petició, en què estan treballant, tot i que no ha volgut donar detalls concrets.

Mentre el Govern català estudia la tornada a les aules i el Govern espanyol l'ús de màscares, gran part de Catalunya afronta demà la fase 1 de la desescalada, amb l'excepció de Barcelona ciutat i les àrees metropolitanes nord i sud que estaran en la fase anomenada " 0,5 ".

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar ahir dissabte una ordre de l'Ministeri de Sanitat que incorpora les mesures de flexibilització de la fase "0,5", que permeten l'obertura de locals comercials, de serveis i d'arxius, així com practicar esport professional i federat, segons les condicions de la fase 1.

La fase 1 serà demà majoritària a gairebé tot el territori català ja que a Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Aran-Alt Pirineu s'uneix la resta de Catalunya, excepte l'àrea metropolitana, on es concentra aproximadament la meitat de la població catalana.

D'aquesta manera, s'estendran al territori català les normes que permeten la lliure circulació dels ciutadans, les activitats comercials, l'esport, les reunions de fins a deu persones i la tornada a les somiades terrasses.

Aquest galimaties de la Covid-19 i de fases de desescalada, que a algun li pot recordar la pel·lícula de Steven Spielberg i l'obsessió dels seus protagonistes per comprendre el que hi ha z l'espai, ha portat l'Ajuntament de Barcelona a crear un espai - a la xarxa- per respondre a 44 preguntes de nens sobre el coronavirus.

L'objectiu és respondre des dubtes científiques sobre la malaltia o la seva propagació a les inquietuds que l'aïllament i la separació d'amics i familiars provoquen entre la població infantil.