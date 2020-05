El Govern precisa que la pensió dels expresidents no s'apujarà el 0,9% enguany

El Govern va precisar ahir que als expresidents de la Generalitat no se'ls apujarà la pensió el 0,9% el 2020, com va denunciar dijous passat el grup dels Comuns, perquè aquesta remuneració es regeix per la mateixa llei que regula el sou de president, i aquest últim no s'incrementa. El Govern català va aprovar un decret llei, l'11/2020 del 7 d'abril passat, amb «mesures econòmiques socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia» i, en la disposició addicional quarta, figura un increment del 0,9% en matèria de pensions.

Segons fonts de la presidència de la Generalitat, però, aquest augment no afecta els expresidents, ja que en realitat l'increment del 0,9% és únicament per «al personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat», així com per als consellers de la Generalitat quan cessen.

Les pensions dels expresidents es regeixen per la mateixa normativa aplicable al sou del president en exercici, amb la qual cosa si la retribució de Quim Torra no s'incrementa, tampoc no ho fan les pensions, van puntualitzar les mateixes fonts de presidència de la Generalitat.