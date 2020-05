Hi haurà excedent de producte però s'intentarà aprofitar-lo

? El context actual fa que molts gardens tinguin estoc acumulat que no poden vendre, sobretot de temporada.

A Viver Serra «teníem el garden ple de plantes per vendre», però va arribar el confinament «i ens sobra cosa», lamenta Joan Serra. Diu que en part es pot anar mantenint, però serà difícil amb la flor de temporada, que s'haurà de llençar, o en tot cas intentar vendre-la a meitat de preu, donar-la o fer corones amb flor tallada.

Al garden d'Ampans també hi ha producte sobrant «que mirem de mantenir amb molt adob i petites podes» i s'intentarà no llençar. Una part s'ha donat a residències.

Una possible sortida per al que sobri d'Agrobauma pot ser «per fer humus», un tipus de conreu ecològic que fa servir restes de plantes per comptes del fems animals.