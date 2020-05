Igualada confirma que a partir de dilluns la rambla de Sant Isidre és per als bars

L'Ajuntament d'Igualada va comunicar ahir que la promesa de tancar la rambla de Sant Isidre al trànsit i permetre que s'ampliïn les terrasses de bars i restaurants es fa efectiva aquest dilluns, el primer dia que la ciutat, com la resta de la Catalunya Central, estarà en fase 1.

El govern igualadí pren aquesta mesura per tal d'afavorir l'obertura dels locals de restauració i reactivar la vida econòmica de la ciutat. A partir de dilluns hi haurà lliure circulació pel carrer i es permetran les trobades en espais de restauració de grups de fins a 10 persones, degudament separats els uns dels altres.

«Amb l'entrada a la fase 1 –explica una piulada de l'Ajuntament– la Rambla de Sant Isidre quedarà tancada al trànsit de vehicles de manera permanent; es convertirà en un espai per a vianants i s'ampliarà la zona de ter-rasses. El tram sud dels carrers Òdena i Sant Josep tindran velocitat limitada a 30 km/h».

En els propers dies, el govern local haurà de determinar mesures concretes per a altres establiments de restauració que no tenen l'establiment a la rambla de Sant Isidre, per veure les possibilitats que tenen d'ampliar la seva zona de terrasses i poder fer un servei que els surti a compte.