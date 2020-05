Una pàgina web al servei del comerç de la comarca de l'Anoia. En això consisteix Concaprop, una iniciativa privada que ha sorgit de la preocupació pel petit comerç arran de la crisi econòmica provocada pel coronavirus. En aquesta nova pàgina web cada establiment de la comarca pot oferir els seus productes sense cap cost, amb llibertat per publicar-hi el que vulguin, al preu que desitgi i amb la possiblitat d'acordar el mètode de pagament i de distribució amb el client. «Aquesta és una oportunitat per als petits comerços que no disposen d'un canal online de vendes ja que la iniciativa ofereix facilitats als venedors i múltiples opcions als compradors, que trobaran una botiga online amb productes de proximitat», explica el líder de l'Estudi de Disseny, Comunicació i Webs Jordi Magaña, impulsor de la iniciativa. A través d'aquesta web es vol incentivar el comerç de proximitat i fer més fàcil als comerciants arribar al seu públic. Segons Magaña, la mancança principal del petit comerç per obrir canals digitals és «bàsicament els recursos econòmics per crear un e-commerce, temps per dedicar-se al manteniment de la web i personal amb coneixements que ho pugui fer. Amb Concaprop, ho té tot sense dedicar cap recurs. L'eina és gratuïta per a tothom i molt fàcil d'utilitzar, no cal tenir coneixements informàtics», explica. La nova web ja està disponible per als comerciants de la comarca i Magaña afirma que aquesta crisi serà un punt d'inflexió per al comerç online. «Tant els consumidors com els grans comerços s'han adaptat a les circumstàncies i han fet que el comerç online estigui totalment consolidat. Una altra cosa és el comerç local, caldrà veure com es desenvoluparà. Concaprop és l'oportunitat per a ells de vendre online sense perdre el seu segell de proximitat», acaba.