Malalts amb símptomes persistents de covid-19 exigeixen un seguiment acurat i que se'ls faci tests «de manera immediata»

El Col·lectiu d'Afectats Persistents per la covid-19 reclama "un seguiment acurat" dels casos on els símptomes de coronavirus no es redueixin i protocols mèdics i assistencials per a aquests afectats. El col·lectiu, que denuncia que fa "sis, set, vuit o fins i tot més setmanes" que tenen símptomes persistents de coronavirus, ha fet públic un manifest on exposen la seva situació i demanen que se'ls pugui fer a tots tests diagnòstics "immediats". Alguns d'ells ja han estat diagnosticats per proves específiques, mentre que d'altres són sospitosos. "No som malalts imaginaris de la covid-19", constaten.

Assenyalen que ara que sembla que el col·lapse sanitari es redueix és el moment de definir com s'aborden els casos en què el virus resisteix durant mesos.

"Aquestes setmanes les hem hagut de viure, per norma general, amb solitud", lamenten al manifest, i expliquen que el seguiment mèdic ha estat sobretot per telèfon i amb trucades espaiades en el temps, fet que ha provocat que la seva sensació de "desemparament" creixés.

Per tot això, reclamen que es faci un seguiment "acurat" dels casos de persistència de símptomes de coronavirus per saber a quants malalts afecta i quina és la seva evolució clínica, dades que creuen que també ajudaran a la investigació científica específica. A més, també demanen que es defineixin protocols mèdics i assistencials per a malalts amb símptomes persistents en el marc del sistema sanitari públic i que sigui "igual per a tothom" i en tots els centres sanitaris.

Finalment, la tercera reclamació que presenten es que se'ls pugui fer testos diagnòstics i serològics a tots de manera immediata, amb el cost a càrrec de la sanitat pública. "La sanitat és un dret universal que no pot desemparar ningú", recorden.

El col·lectiu, que fa una setmana es va començar a organitzar a través d'un grup de whatsapp, assegura que són "com a mínim" centenars de persones malaltes que no tenen símptomes molt aguts però pateixen "una covid-19 persistent".