Masquefa, tot i ser a l'Anoia, no serà a la fase 1 perquè en sanitat depèn de Martorell

A partir del dilluns 18 de maig, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf entraran a la fase 1 del desconfinament però hi haurà quatre excepcions: Masquefa (Anoia), Gelida, Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès) i el nucli de les Botigues de Sitges (Garraf). Els tres primers, tot i pertànyer a l'Anoia i a l'Alt Penedès, tenen els centres sanitaris de referència a Martorell (Baix Llobregat) per proximitat geogràfica. En el cas de les Botigues de Sitges, el nucli és a la comarca del Garraf però els seus centres de referència són a Cas- telldefels i Viladecans. Tots quatre hauran de romandre a la fase 0, que serà més flexible que la normativa que hi havia fins ara.

Masquefa, tot i ser a l'Anoia i pertànyer també a l'àmbit funcional del Penedès, depèn del sector sanitari Martorell rural. Un fet que impedeix que el municipi pugui passar a la fase 1 del desconfinament. «El nostre poble no té pas cap característica diferent de l'Anoia i del Penedès», s'exclama l'alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, que lamenta que «no s'ha actuat de forma igual en un territori que en un altre».