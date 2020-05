Mor l'historiador sallentí Ferran Sánchez i Agustí als 69 anys

Ferran Sánchez Agustí va morir ahir als 69 anys. Mestre, historiador i jutge de pau de Sallent en les darreres dècades, havia estat sempre una persona molt vinculada al seu municipi, a les entitats culturals sobretot.

Ferran Sánchez havia investigat com a historiador sobre el primer franquisme, la guerra civil i el món maqui. També havia fet treballs de monografies locals i reculls fotogràfics del seu municipi. Havia aportat documentació en un tema com la invasió de la vall d'Aran el 1944 i de la mort de Ramon Vila Capdevila (Caracremada) el 1963, a mans de la Guàrdia Civil a Castellnou de Bages.

A part dels seus treballs literaris, Ferran Sánchez havia col·loborat en mitjans de comunicació com Ràdio Manresa i Regió7, havia estat mestre a l'escola Claret de Sallent i a l'escola Torres Amat, de la mateixa població, i entre altres iniciatives locals havia estat fundador, i durant molts anys una de les ànimes, de la revista local L'Esparver. En l'àmbit polític, va ser regidor de Sallent en els primers mandats democràtics, primer en el govern format en la transició fins abans de les primeres eleccions democràtiques, en un equip que liderava l'alcalde Josep Morera. En les primeres eleccions democràtiques es va presentar com a independent a la llista del PSUC, que liderava el popular Manolo Díaz. I uns anys després d'aquesta etapa de regidor va ser nomenat jutge de pau, càrrec que ha anat conservant en diferents períodes electorals. Actualment encara n'era el titular.

La seva família havia tingut un quiosc lliberia al carrer Travessia del Teatre de Sallent, al centre de la població, i ell havia col·laborat amb moltes iniciatives locals, i havia presentat, també, molts actes que es feien a la població.

La mort de Ferran Sánchez es va produir ahir a la tarda, en principi per causes que no estarien relacionades amb la Covid-19.