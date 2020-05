El negoci dels gardens cau el 70 %, i confia que el tracte directe amb el client l'ajudi a remuntar

Els negocis de la flor, la jardineria i el planter per a l'hort fan l'agost en plena primavera, però aquest any la Covid-19 ha capgirat la situació contra pronòstic, i els gardens de la Catalunya Central consultats per aquest diari calculen pèrdues de fins al 70 % en alguns casos els últims dos mesos. El confinament ha impedit produir tot el que es volia, i les vendes també se n'han ressentit perquè s'han hagut de fer a domicili (només fa uns dies que es permet l'atenció amb cita prèvia) i sense que abans el client hagi pogut veure i triar el produte in situ. L'entrada a la fase 1 de la desescalada obre una escletxa a un sector molt tocat per una crisi que ha enganxat de ple dates clau com Sant Jordi, el 27 d'abril i el Dia de la Mare.

Els mesos de març i abril són la millor època per a Viver Serra, amb seu a Manresa, que enguany s'ha hagut de refiar en bona mesura «del repartiment», que ha estat fent gratis tot i que només s'atenien comandes de més de 40 euros. El maig es preveu tancar una mica millor, «però encara que remunti, el que s'ha perdut ja no ho recuperarem», explica el propietari del negoci, Joan Serra, que calcula caigudes de més del 70 %.

Des del 4 de maig ja es pot atendre el client a l'aparcament del garden, «sempre amb cita prèvia i la comanda feta», de manera que ja es cobra el repartiment a domicili, si bé es preveuen menys sortides a mesura que s'avanci en la desescalada i es permeti al client entrar al garden (de més de 400 m2) i no calgui cita prèvia. Fins ara, «ens hem hagut d'adaptar», apunta Serra, amb previsió que «hi haurà ressaca tot un any». I és que durant el confinament, amb les instal·lacions tancades al públic, «els clients ens havien de trucar i els servíem a casa». Un sistema fins ara molt poc habitual perquè «quasi tota la venda es fa aquí», assegura Serra. El repartiment és poc viable.



Vendre a distància és poc eficaç

El confinament «tampoc no ens permet oferir les novetats, les tendències i els colors» amb la mateixa precisió que en les altres temporades, diu Serra, «perquè no és el mateix explicar-ho per telèfon o enviar una foto per WhatsApp que poder-ho ensenyar directament: és quan la gent ve aquí que ho veu i s'anima».

Mentre s'ha servit a domicili, WhatsApp i Instagram també han estat l'eina utilitzada per mostrar el producte al client del garden d'Ampans, de Santpedor. «Vendre per telèfon és lent», lamenta el seu propietari, Albert Llimós.

El garden d'Ampans també pot atendre els clients in situ des del 4 de maig, però fins ara amb cita prèvia i recollint la comanda amb el cotxe sense entrar. Això ha augmentat les trucades de clients, que ara per ara només consulten però amb la vista posada al moment que puguin anar-hi accedint amb una certa normalitat. Llimós confia que l'entrada a la fase 1 i la progressiva desescalada ajudin a remuntar les vendes, que han caigut més del 40 % «quan teníem el garden ple de producte». Si alguna cosa s'ha venut són barbacoes i mobiliari de jardí, i també s'ha demanat planter per a l'hort com a activitat familiar.

Qui també ha potenciat el servei a domicili aquest any és Agrobauma, un negoci amb doble presència a Manresa i Castellbell dedicat al planter, la flor, l'alimentació animal i la combustió amb pèl·let i la ferreteria. L'establiment ha estat obert per a productes essencials de menjar per a animals, però el repartiment ha estat la base de les vendes, que «han caigut molt», apunta un dels propietaris, Manuel Herrero, que calcula un descens d'entre el 60 i el 70 %. Amb la desescalada «la gent s'ha començat a moure i molts venen a buscar el producte aquí. Això pot animar les vendes, però no serà res de l'altre món».

Herrero diu que la venda de flor ha baixat en picat. El planter per a parcs públics i jardins «també està sota mínims», i en canvi resistirà bé l'arbre i l'arbust que van comprar al febrer. El gran perjudicat és el producte de temporada.



Poca producció de planter

A Casa Calderí, amb un hivernacle a Torroella de Baix i botiga a Navarcles, fan planter ecològic i flor per a clients de tot Catalunya. Ara hauria de ser l'època forta de feina, i en canvi tant la producció com la venda els ha caigut en picat. Són productors i estan patint més la crisi que altres gardens que només distribueixen. I és que el millor moment per començar a plantar la llavor del que es vendrà després per als horts és entre el febrer i el març, justament quan va començar el confinament.

«Solem fer de 3.000 a 5.000 plantes diàries d'hortalissa», explica Joan Francesc Castillero, un dels socis del negoci, però enguany s'han trobat que durant les setmanes de confinament més estricte, amb els treballadors a casa, no van poder plantar res. Castillero calcula que, a tot estirar, la producció de planter d'enguay haurà arribat al 30 %, «i això vol dir pèrdues del 70 %». Abans del confinament «vam començar a fer alguna cosa, però poc, i quan s'acabi, s'haurà acabat».

Casa Calderí depèn en gran mesura del volum de feina que té entre final d'hivern i primavera. El procés arrenca cap al febrer, quan es comença a fer el planter amb les llavors, que germinen i quan la planta fa un pam, «ja té la mida ideal per plantar a l'hort, i això és l'època actual», apunta Castillero.

Pel que fa a hortalisses més tardanes, la situació igualment s'ha allargat massa: «Si haguéssim iniciat el procés l'abril», la planta no tindria la mida d'un pam ideal per cultivar a l'hort fins a final de maig o el juny, i la planta faria el seu fruit «cap a l'agost o al setembre, i en algunes comarques a la nit ja refresca i no els aniria bé».

Quant a les flors, Castillero confia que, en part, la situació es pugui redreçar «perquè la flor encara llueix tota la primavera i l'estiu».



S'ha fet manteniment

Altres negocis del sector que no depenen de les vendes sinó que es dediquen al manteniment de la jardineria no han notat tant la davallada de feina. És el cas de BoscNet, de Sant Fruitós, que a l'inici del confinament van contactar amb els clients, «i si ens han donat la conformitat, hi hem anat anant amb les màximes precaucions», expliquen els responsables del negoci, Salvador i Montse Amella. De feina diuen que n'hi ha, tret de nous enjardinaments, perquè no poden plantar de zero, i de les esporgues, que no se n'han sol·licitat. En canvi, s'ha anat fent manteniment, com tallar gespa, recanvi de plantes, retallar tanques o controls de reg...