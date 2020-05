Salut vol que la Cerdanya i l'Alt Urgell siguin a la fase 2 el 25-M

El departament de Salut demanarà que les Terres de l'Ebre, Tar-ragona i l'Alt Pirineu i Aran passin a la fase 2 del pla de desescalada el proper dilluns 25 de maig. Ho va anunciar ahir la consellera del ram, Alba Vergés, que va explicar que les tres regions «tenen una bona evolució».

Vergés va assenyalar que tant a les Terres de l'Ebre, Tarragona com a l'Alt Pirineu i Aran es pot fer un bon seguiment de casos des de l'atenció primària, i que es demostra amb els indicadors que han anat rebent després de la primera setmana a la fase 1. La consellera també va lamentar la decisió del Govern espanyol de deixar fora de la primera fase el Baix Montseny i va criticar que no hagin rebut «cap argument tècnic». Per això, assegura que seguiran demanant-ho.

Si el ministeri de Salut ho aprova, el proper 25 de maig els tres territoris catalans que ja fa una setmana que estan a la fase 1 podran fer un pas més en la desescalada. El departament que lidera Alba Vergés farà els informes necessaris per sol·licitar que Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran passin a la fase 2 del pla.

Vergés, però, va deixar clar que aquest proper dimecres no es demanarà el pas de les diferents regions sanitàries que començaran la desescalada a partir d'aquest dilluns, Girona, Lleida, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf perquè considera que cal un temps per confirmar la bona evolució. «Encara no han entrat a la primera fase, per tant creiem que s'ha de fer pas a pas i veient com evolucionen els diferents territoris», va explicar la consellera igualadina Alba Vergés.



Cap argument tècnic

La consellera de Salut també va defensar la proposta catalana d'incloure la zona del Baix Montseny en la fase 1 i va carregar contra la decisió del Govern espanyol de deixar fora de l'inici de la desescalada el Baix Montseny, seguint el criteri de divisió del territori per regions sanitàries. Vergés assegura que des del ministeri, liderat per Salvador Illa, no se'ls ha fet arribar «cap argument tècnic» que justifiqui que aquest territori no pot passar a la fase 1, com sí que han pogut altres territoris.

«És una proposta coherent. Hi ha hagut molts pocs casos els dar-rers dies i té una realitat territorial molt diferenciada de la Regió Metropolitana Nord, especialment en relació amb la densitat de població», va assenyalar la titular del departament de Salut.

Vergés va deixar clar que «seguiran defensant» que el Baix Montseny pugui fer com la resta de territoris que sí que han pogut passar a la fase 1.



Obrir les piscines

Finalment, Vergés ahir també es va referir a les piscines, davant la imminència de la termporada d'estiu. La consellera considera que «és important» el fet que es puguin obrir les piscines a l'estiu «mantenint el marge de seguretat». La consellera va explicar que va deixar clar que considera que cal treballar amb els ajuntaments per poder-ho fer «de la millor manera possible».

«És el món municipal qui és el responsable d'aquests serveis i per això hem de fer-ho conjuntament. Ells ens han de fer la proposta i nosaltres ens posem a disposició», va concloure.