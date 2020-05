«S'ha avançat molt, persones que no havien comprat mai online, ara ho han provat»

Pastures de Castelltallat té cinc anys d'experiència en el sector del comerç en línia i les seves vendes han augmentat el 50% durant la crisi sanitària. La suma del treball previ en l'àmbit digital, la proximitat i la qualitat del seus productes donen resposta a aquest creixement. L'explotació bagenca, ubicada en l'entorn privilegiat de la serra de Castelltallat, ofereix vedella ecològica de producció pròpia i també distribueix altres productes ecològics de proximitat. Marc Serra, administrador de Pastures de Castell-tallat, ha confirmat l'augment a Regió7 i afirma que «en l'últim mes i mig s'ha avançat molt en molt poc temps en la compra online, ja que persones que no ho havien fet mai ara ho han provat». Tot i que des del 2015 tenen un lloc web on ofereixen els seus productes, Pastures de Castelltallat no s'atura i segueix evolucionant per adaptar-se a la nova realitat, ja que, segons Serra, «creiem que amb la crisi algunes coses canviaran i aniran en la direcció del comerç online . Per això ens estem preparant i estem renovant el web o canviant el sistema distribució». Pastures de Castelltallat va néixer el 2013 i va obrir la botiga en línia dos anys després amb la principal intenció d'arribar directament a les cases. «No tenim botiga física, quan vam començar no hi havia tant moviment online, ara s'ha disparat molt. Som una explotació familiar i estem en un lloc que posar una botiga és complicat, i tenim una botiga online per arribar de manera directa al consumidor final», diu Serra. L'administrador confirma que amb la demanda actual podrien vendre més, però aquesta no és la seva intenció. «Podríem vendre més, però no tenim més capacitat. No podem fer més ja que seria en detriment del servei que oferim. Tenim vocació d'empresa petita i volem continuar així», acaba.