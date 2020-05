Torra no vol convocar ara eleccions: «Si no ho vam fer per aprovar un pressupost, tampoc ho farem enmig de l'emergència»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha descartat convocar a curt termini eleccions al Parlament. "Si no vam convocar unes eleccions per poder aprovar un pressupost, tampoc ho farem ara enmig de l'emergència sanitària, econòmica i social més gran dels últims temps", ha reflexionat Torra en l'article 'Per Catalunya i per la vida', publicat aquest diumenge a 'La Vanguardia' amb motiu del seu segon aniversari al capdavant de la Generalitat. "Ara no és moment d'abocar el país, les institucions i els partits a un procés electoral que dissoldria el Parlament i la seva capacitat legislativa i que convertiria allò que ha de ser el moment de la cooperació en una competició descarnada d'interès dels partits", ha continuat el president.

"Ara hem de posar el país al davant dels partits. Per responsabilitat i rigor", ha afirmat Torra, que també ha parlat de la necessitat de "parar el cop" de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de coronavirus. "Cal relligar ara una actuació urgent per frenar l'emergència sanitària i una actuació determinada per reactivar l'economia i protegir les persones més vulnerables. Caldrà identificar bé els camins", ha comentat el president de la Generalitat en el seu article d'opinió. "Ens cal tot el talent, ens cal tot l'esforç, però també ens calen totes les eines per poder continuar avançant com a societat contra tot pronòstic", ha reiterat Torra.

"En definitiva, parlem de recursos i sobirania. I la meva proposta no pot ser una altra que tots els recursos i tota la sobirania: la independència", ha sentenciat el president català. "Avui més que mai, amb més força i claredat, prenen sentit les últimes paraules del discurs d'investidura. Per Catalunya i per la vida", ha conclòs Torra.